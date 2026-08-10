روایت پزشکیان از دیدار 7ساعته با رهبر معظم انقلاب

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر انقلاب گفت: دیدار بسیار خوبی بود و حدود هفت ساعت درباره مسائل کشور با ایشان گفتگو کردیم که مهم‌ترین توصیه ایشان پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت بود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: به همه مردم عزیز کشورمان که در این دوران سخت، با بزرگترین قدرت استعمارگر در چالش و جنگ هستند و با حضور و همراهی خود دشمنان ما را ناامید می‌کنند، خداقوت می‌گویم.

وی درباره دیدار اخیر خود با رهبر انقلاب افزود: دیدار بسیار خوبی بود و تقریباً هفت ساعت خدمت رهبر عزیزمان بودیم و توانستیم درباره تمام مسائل کشور با همدیگر گفت‌و‌گو کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: طبیعتاً دغدغه اصلی که مطرح می‌شد، در رابطه با مسائل معیشتی مردم، وضعیت بازار، اشتغال، مسکن مردم و مشکلاتی بود که اکنون در رابطه با تحریم ایجاد شده است.

پزشکیان گفت: همچنین درباره نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام بحث‌های مفصلی داشتیم که در طول هفت، هشت ساعت درباره آنها گفت‌و‌گو شد.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین توصیه رهبر انقلاب در این دیدار چه بود، اظهار کرد: هیچ چیزی مهم‌تر از این نیست که اکنون تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف است و کاری که ما باید انجام دهیم این است که از ایجاد اختلاف پرهیز کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: باید از کلام و بیانی که خارج از آن چارچوب‌هاست اجتناب شود. ممکن است ما در درون خانه با یکدیگر خیلی حرف بزنیم، اما در بیرون باید یک صدا و یک آهنگ از ما به گوش جهانیان برسد تا بدانند مردم ایران و کشور عزیز ما برای دفاع از استقلال، سربلندی، عزت و باور‌های خود، با هم ایستاده‌ایم.

پزشکیان در ادامه خطاب به مردم گفت: به مردم عزیزمان عرض می‌کنم اگر در این سختی‌ها قصوری داریم و کاستی‌هایی می‌بینید، به خاطر این اوضاعی است که به وجود آمده و شرمنده‌ایم.

وی تأکید کرد: با تمام وجود در خدمت این مردم عزیز هستیم و هر کاری از دستمان بر بیاید، مطمئن باشند که کوتاهی نخواهیم کرد.