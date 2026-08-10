کد خبر: 1373492
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش تلگراف از بحران روانی جامعه صهیونیستی بعد از جنگ

yr روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با استناد به آمار مرکز سلامت روان صهیونیست‌ها گزارش داد که بحران روانی جامعه صهیونیستی بعد از حوادث جنگ غزه ۷۰ درصد تشدید شده است.

جوان آنلاین: در ادامه گزارش‌ها درباره بحران روانی بزرگ در جامعه و ارتش رژیم صهیونیستی که بعد از طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ تبدیل به یک چالش مزمن و دائمی شد، روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی اعلام کرد که جامعه صهیونیستی از زمان جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از یک بحران روانی مداوم رنج می‌برد و افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ خودکشی و اختلالات مزمن داشته است.

این رسانه انگلیسی گزارش داد که تنها در این ماه، سه خودکشی در ارتش صهیونیستی ثبت شده که دو نفر از آنها زن و یک نفر مرد بودند و مجموع خودکشی‌ها در سال جاری را از آغاز آن به ۱۷ مورد رسانده است که بالاترین نرخ در ۱۵ سال گذشته است.

در این گزارش اشاره شده است که کلالیت، بزرگترین بیمارستان روانی در سرزمین‌های اشغالی، در مطالعه‌ای دریافته است که اختلال اضطراب پس از سانحه در میان عموم صهیونیست‌ها بعد از جنگ غزه ۷۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، پروفسور امیر کریوی، مدیر یک بیمارستان بزرگ روانی در شرق تل‌آویو گفت که آمار مبتلایان به اختلال اضطراب بعد از سانحه ، حداقل در کوتاه‌مدت، احتمالاً بیشتر افزایش خواهد یافت.

وی توضیح داد که داده‌های مربوط به اختلال اضطراب پس از سانحه نشان‌دهنده شیوع بسیار گسترده‌تر مشکلات سلامت روان در جامعه است. البته این اطلاعات در حال حاضر شامل ارتش صهیونیستی نمی‌شود، زیرا این موارد در داخل تشکیلات نظامی درمان می‌شوند و داده‌های مربوط به آنها همچنان سانسور می شود.

کریوی گفت: ما روانپزشکان و روانشناسان آموزش ‌دیده کافی نداریم. در این گزارش اشاره شده است که یکی از مشکلات مرتبط با اختلالات سلامت روان این است که بدون مراقبت مناسب، افراد ممکن است شروع به خوددرمانی با الکل یا مواد مخدر کنند.

برچسب ها: تلگراف ، خودکشی ، اسرائیل
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