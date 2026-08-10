پیام تبریک فرمانده کل سپاه به «محسن رضایی»

فرمانده کل سپاه در پی انتصاب محسن رضایی به عناوین دبیری و نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.

جوان آنلاین: فرمانده کل سپاه در پی انتصاب محسن رضایی به عناوین دبیری و نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ جناب آقای دکتر محسن رضایی

نماینده محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته و حکیمانه جنابعالی به سمت "نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی "و "دبیری این شورا" را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

سوابق کم‌نظیر و پرافتخار جنابعالی در عرصه‌های گوناگون، به ویژه 16 سال فرماندهی سپاه بویژه در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، بنیان‌گذاری سازمان اطلاعات سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و نقش کلیدی در تدوین سند چشم‌انداز کشور، نشان از توانمندی کم نظیر آن برادر عزیز در مدیریت شرایط پیچیده و راهبردی امروز دارد.

بی‌تردید، حضور جنابعالی که از چهره‌های برجسته و باسابقه جمهوری اسلامی و دارای ذهنی راهبردی و آینده‌نگر هستید، در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش به پیش برد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی ولایت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا اعلام می دارد.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون در خدمت به نظام، انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت داریم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی