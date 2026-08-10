ثبات و امنیت امروز جامعه به برکت و رهنمودهای رهبر شهید است

رئیس جمهور گفت: به برکت رهنمودها و رهبری‌های آن عزیز سفر کرده، امروز در جامعه ثبات و امنیت وجود دارد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در یازدهمین اجلاسیه بین المللی «مجاهدان در غربت»، پاسداشت قائد شهید امت و با شعار ایستاده در پناه ضامن، اظهار کرد: به برکت رهنمودها و رهبری‌های آن عزیز سفر کرده و علی‌رغم تمام تهاجمات و فشاری که آن‌ها [دشمنان] آورده‌اند، امروز در جامعه ثبات و امنیت وجود دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: با وحدت و انسجامی که اکنون در کشور وجود دارد، ما راه را ادامه می‌دهیم و به امید خدا، این مسیر را با قدرت پیش خواهیم برد.

رئیس‌جمهور گفت: اکنون ۱۶۰ روز است که مردم عزیز ما در خیابان‌ها و در میادین، عاشقانه، بدون پاداش و مزد و بدون اینکه پاداشی دریافت کنند، شبانه با فرزندانشان، با همسرانشان و با خانواده‌هایشان می‌آیند و فریاد می‌کشند. این چیزی نیست که به این سادگی شکل نگرفته است؛ یک جامعه تا زمانی که چنین انسان‌ها و چنین مجموعه‌ای را دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند این جامعه را وادار به تسلیم یا وادار به زانو زدن کند.

رئیس قوه مجریه کشور عنوان کرد: این وضعیت بدون پیام رهبر عزیزمان نبود که فرمودند که مردم مبعوث خواهند شد و اینگونه مردم مبعوث شدند و به صحنه آمدند و ما مدیون این مردم هستیم.

وی بیان کرد: ما با تمام وجود تلاش می‌کنیم تا نگذاریم مشکلاتی برای مردم عزیزمان پیش بیاید؛ علی‌رغم اینکه نیروگاه‌های ما، مراکز آب و برق و بنزین ما را هدف قرار دادند، همچنان در روند ارائه خدمت به مردم، احساس نشده است که برق و گاز و یا بنزین نیست و این امر ساده نبوده است.