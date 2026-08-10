سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که دولت هیچ اطلاعی از حمله عربستان و آمریکا به مقرهای الحشدالشعبی نداشت. بغداد ضمن اعلام بی‌اطلاعی، خواستار پیگیری موضوع در شورای امنیت شد.

جوان آنلاین: حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت: دولت هیچ اطلاعی از حمله عربستان و آمریکا به مقرهای الحشدالشعبی نداشت. نخست وزیر، وزارت خارجه را مکلف کرد تا یادداشتی را به شورای امنیت درباره بمباران مقرهای الحشدالشعبی ارائه دهد.

به گزارش مهر، طبق گزارش سومریه نیوز، وی افزود: دولت برای حل چالش‌هایی که با آن مواجه است و تقویت توانمندی‌های عراق تلاش می‌کند. مذاکرات برای رفع موانع درباره پرونده انحصار سلاح ادامه دارد و دولت برای حل این مسئله براساس جدول زمانی مشخص شده در پایان سپتامبر عمل می‌کند.

العبودی گفت: نخست‌وزیر مجددا دعوتی را برای سفر به عربستان دریافت کرد و در حال بررسی آن با وزارت خارجه هستیم.

اخیرا آمریکا و عربستان مواضع الحشد الشعبی در چندین استان عراق را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن ۲۰ تن و مجروح شدن ۳۲ نفر دیگر از اعضای این نیروها شد. بمباران مواضع حشد شعبی در چند استان عراق، موجی از نگرانی و اعتراض در بغداد ایجاد کرد.