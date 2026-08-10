جوان آنلاین: وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: حملات ایران علیه پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه از جمله اخیراً در اردن تهدید فزاینده موشکها و پهپادهای ایران را نشان میدهد با این حال، آمریکا به اندازه کافی برای دفاع از پایگاههای خارجی، زیرساختهای حیاتی و پرسنل خود آماده نیست.
به گزارش مهر، این گزارش افزود: سایتهای آمریکا در سراسر اقیانوس آرام به ویژه در برابر حملات چین و کره شمالی آسیبپذیر هستند - همانطور که پایگاه های آمریکا در خاورمیانه نیز آسیبپذیر هستند.
وال استریت ژورنال اذعان کرد؛ انتخاب پیش روی کنگره و پنتاگون واضح است: اکنون پول را برای محافظت از این تأسیسات خرج کنید یا در آینده با مشکل بسیار جدیتری روبرو شوید.
این نشریه نوشت که از زمان آغاز عملیات موسوم به خشم حماسی، ایران بیش از ۲۰۰۰ حمله هوایی، موشکی و پهپادی در سراسر خاورمیانه انجام داده و حداقل به ۲۰ سایت در هشت کشور مورد استفاده ارتش آمریکا آسیب رسانده است. ایران تاکنون ۱۳ میلیارد دلار فقط برای آمریکا از طریق خسارات تجهیزاتی و خسارت به تأسیسات هزینه داشته است. در مجموع، ایران به بیش از ۴۲ هواپیمای نظامی آمریکا که چندین مورد از آنها در پایگاههای هوایی بودند، آسیب زده یا منهدم کرده است.