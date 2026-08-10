حملات سایبری به بخش هواپیمایی و انرژی امارات

جوان آنلاین: شورای امنیت سایبری امارات امروز دوشنبه از رصد و خنثی سازی حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته به بخشهای هواپیمایی، انرژی و آموزش این کشور خبر داد.
به گزارش مهر، این شورا ادعا کرد که با این حملات به صورت پیش دستانه و فوری تعامل و تلاشها برای هک کردن اطلاعات مهار شده است.
شورای امنیت سایبری امارات توضیح داد که این حملات شامل مسیرها و روشهای حمله متعددی از جمله تلاش برای نفوذ به سیستمها و زیرساختهای دیجیتال، هدف قرار دادن حسابها و دادههای عملیاتی، و همچنین کمپینهای فیشینگ هدفمند و تلاش برای سوء استفاده از کاربران به عنوان نقطه ورود به محیطهای هدف بوده است.
این شورا بر بالاترین سطح آمادگی برای رصد و مقابله با حملات سایبری تاکید کرد.