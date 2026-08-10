کد خبر: 1373482
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

دولت عراق: پاسخ مقاومت به عربستان برای مهار تنش به تعویق افتاد

عراق دولت عراق اعلام کرد تعویق پاسخ گروه‌های مقاومت به حملات اخیر عربستان در چارچوب هماهنگی‌های دولتی برای مهار تنش و جلوگیری از تبدیل خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه انجام شده است.

جوان آنلاین: «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد به تعویق افتادن پاسخ گروه‌های مقاومت به عربستان در چارچوب مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها و اقدامات دولت برای مهار تنش و حفاظت از عراق انجام شده است.

العبودی در پاسخ به پرسشی درباره تعویق پاسخ گفت: پیش از نشست «ائتلاف اداره دولت»، هماهنگی‌هایی میان مسوولان و دولت انجام شده بود و این اقدامات در راستای حمایت از دولت و اجرای برنامه‌های آن صورت گرفته است.

وی افزود که دولت عراق تلاش می‌کند از مردم این کشور حفاظت کرده و به کشورهای منطقه اطمینان دهد که خاک عراق به سکویی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل نخواهد شد.

سخنگوی دولت عراق همچنین درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت اظهار داشت: گفت‌وگوها در چند مسیر و با نظارت مستقیم نخست‌وزیر در حال انجام است و این روند بر اساس چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و با تکیه بر اصل حاکمیت نهادهای دولتی دنبال می‌شود.

العبودی وجود نگرانی و ملاحظاتی از سوی برخی طرف‌ها درباره این طرح را تأیید کرد، اما گفت دولت تلاش دارد تا مهلت تعیین‌شده، یعنی ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر)، سلاح را در اختیار نهادهای رسمی دولت قرار دهد.

سخنگوی دولت عراق درباره سفر احتمالی «علی زیدی»، نخست‌وزیر این کشور به عربستان نیز اعلام کرد زیدی دعوت‌نامه‌ای برای سفر به عربستان دریافت کرده، اما هنوز زمان این سفر مشخص نشده است.

العبودی گفت که این سفر در چارچوب ریاست دوره‌ای عراق بر اتحادیه عرب انجام خواهد شد و دعوت عربستان پس از افزایش تنش‌ها در پی حمله به مواضع الحشد الشعبی صورت گرفته است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که شماری از مقرهای سازمان الحشد الشعبی عراق در مناطق مختلف این کشور، سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه (۶ و ۷ مرداد ماه) هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان قرار گرفتند.

الحشد الشعبی این حملات را «تروریستی» خواند و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.

در همین راستا، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که با درخواست «هادی العامری» رهبر سازمان بدر موافقت کرده و پاسخ به تجاوز آمریکا و عربستان را به تعویق انداخته است.

برچسب ها: عراق ، تنش ، مقاومت عراق
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