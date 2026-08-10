تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز چهارشنبه همزمان با رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.

جوان آنلاین: همزمان با فرا رسیدن رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است.

به گزارش مهر، براساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان میادین؛ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه همزمان با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تعطیل است.

همچنین تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز پنج شنبه ۲۲ مردادماه همزمان با شهادت امام رضا (ع) به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند.

براساس این گزارش در روز جمعه ۲۳ مردادماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده خدمات رسانی به شهروندان است.