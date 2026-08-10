سردار محبی: دشمن در جنگ ادراکی برای ایجاد تصور فروپاشی ناکام ماند

جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز خبرنگار در قزوین، با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بهویژه شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور مجاهدت شهید صارمی است که روز شهادت او به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و باید یاد و خاطره همه شهدای رسانه را گرامی بداریم.
به گزارش مهر، وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر علیمحمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه، ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) را به حاضران تسلیت گفت.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر منطقه بیان کرد: امروز با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان و یک ابرقدرت در حال جنگ هستیم و با توجه به گستره عملیات و توانمندیهای نظامی دشمن، عرصه رسانه به دلیل تأثیرگذاری گسترده بر افکار عمومی، یکی از مهمترین عرصههای این جنگ محسوب میشود.
محبی ادامه داد: انتظار از رسانهها این است که زوایای مختلف جنگ را برای جامعه امروز و آیندگان روایت کنند، اما باید توجه داشت که رسانه صرفاً ابزار روایتگری نیست.
وی با بیان اینکه سازوکار رسانه امروز با رسانههای گذشته تفاوت جدی دارد، تصریح کرد: اگر رسانه در دوران دفاع مقدس عمدتاً وظیفه روایتگری داشت، رسانه امروز علاوه بر روایتگری، روایتساز و واقعیتساز است و میتواند شناخت جدیدی از محیط پیرامون برای مخاطبان ایجاد کند.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: قدرت رسانه امروز در ادراکسازی و واقعیتسازی است و فعالان رسانهای، افسران این میدان هستند که میتوانند در شکلدهی به ادراک جامعه نقشآفرینی کنند.
محبی با تأکید بر نقش رسانه در جهتدهی به افکار عمومی گفت: رسانه امروز میتواند جهت ایجاد کند، جهتگیریها را اصلاح یا منحرف کند و حتی در سرنوشت ملتها نقشآفرین باشد؛ بهگونهای که میتواند جامعهای را از مسیر درست به مسیر نادرست هدایت کند یا برعکس، زمینه بازگشت آن را از مسیر نادرست به مسیر صحیح فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که رسانه امروز قدرتمند و ادراکساز است و فعالان رسانهای میتوانند چنین مأموریتی را ایفا کنند، باید در شرایط جنگی، ابتدا جنگ را بهدرستی بشناسیم.
سخنگوی سپاه پاسداران با برشمردن ضرورت شناخت ابعاد مختلف جنگ اظهار کرد: فعالان رسانهای باید عرصه، صحنه، ابعاد، زوایا و ماهیت جنگ را بشناسند، طرفین و اطراف جنگ و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن را بهدرستی تشخیص دهند و بتوانند ضمن برآورد شرایط، مسیر برونرفت از جنگ را نیز ترسیم کنند.
محبی ادامه داد: رسانه امروز دیگر رسانه دیروز نیست که صرفاً یک واقعه یا حادثه را برای دیگران روایت کند؛ روایتگری وظیفهای اولیه و ابتدایی است و آنچه اهمیت دارد، چگونگی روایتگری به شکلی است که بتواند در ساخت واقعیت و جهتدهی به سرنوشت جامعه اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز با بسیاری از جنگهای گذشته تفاوت دارد، گفت: برای شناخت درست این جنگ باید به ویژگیهای منحصر به فرد آن توجه کنیم؛ حتی این جنگ از نظر ماهیت با جنگ اوکراین که چند سال پیش رخ داد نیز تفاوتهای جدی دارد.
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به نخستین ویژگی جنگ کنونی گفت: اولین ویژگی این جنگ، ادراکسازی با پشتوانه اقدامات نظامی است.
محبی تأکید کرد: در چنین شرایطی، شناخت صحیح صحنه و ماهیت جنگ برای فعالان رسانهای اهمیت ویژهای دارد و رسانهها باید بتوانند با اشراف بر ابعاد مختلف آن، روایت دقیق، مؤثر و واقعیتساز ارائه کنند.