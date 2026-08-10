جوان آنلاین: الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان پس از اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که باکو در کنار ملت برادر ایران ایستاده است.

به گزارش مهر، او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان، از سخنان محبت‌آمیز و صمیمانه‌ای که در مورد آذربایجان بیان کردید، سپاسگزارم. مردم آذربایجان و ایران همیشه در روزهای سخت و دشوار در کنار یکدیگر بوده‌اند.

وی افزود: در پسِ وقایع اخیر که در منطقه ما رخ داده است، آذربایجان بار دیگر نشان داده است که در کنار مردم برادر خود ایران ایستاده است.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پیش از این در نشست خبری خود با اشاره به همکاری کشورهای همسایه در شرایط جنگی بیان کرد: پاکستان اکنون با تمام وجود در حال همکاری است. افغانستان نیز همکاری بسیار خوبی دارد. ترکمنستان همکاری مناسبی دارد، روسیه و عراق نیز به خوبی به ما کمک کردند، ‌در مورد جمهوری آذربایجان نیز با وجود برخی مسائل سیاسی، گفت‌وگو و تعامل ادامه پیدا کرده است.