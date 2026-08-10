حمله پهپادی به تاتارستان روسیه ۱۳ کشته داشت

بخش مطبوعاتی دفتر رئیس‌ جمهوری تاتارستان روسیه اعلام کرد که تاکنون ۱۳ نفر بر اثر حمله پهپادی صبح امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ نیروهای مسلح اوکراین به تأسیسات صنعتی و غیرنظامی شهر نیژنکامسک کشته شده‌اند.

جوان آنلاین: این حمله پهپادی همچنین منجر به زخمی شدن ۳۸ نفر دیگر شد.

در پی این رخداد، یک روز عزای عمومی در جمهوری تاتارستان روسیه اعلام شد.

سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد: نام یک کودک در فهرست کشته‌شدگان دیده می‌شود.

سوتلانا پترنکو افزود: یک پرونده جنایی در رابطه با حمله تروریستی نیروهای مسلح اوکراین به تأسیسات صنعتی و غیرنظامی در جمهوری تاتارستان تشکیل شده است.

در همین حال، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی این کشور شبانه ۴۵۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم کردند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، این پهپادها بر فراز مناطق بریانسک، کورسک، کالوگا، تولا، بلگورود، اوریول، ورونژ، روستوف، پنزا، اولیانوفسک، ساراتوف، اورنبورگ و سامارا، منطقه مسکو، سرزمین کراسنودار، جمهوری تاتارستان و جمهوری کریمه سرنگون شدند.

بنا بر اعلام فرمانداران مناطق، بیش از ۷۰ پهپاد بر فراز منطقه روستوف روسیه منهدم شده و این تعداد در کالوگا، ورونژ و تولا نیز به ترتیب ۱۶، ۱۱ و ۹ پهپاد عنوان شده است.

در منطقه ورونژ، سقوط یک پهپاد در یک منطقه باعث آتش‌سوزی در یک ساختمان و آسیب به دو خانه دیگر و سه دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تراکتور شد اما هیچ مصدومی در پی نداشت.

از سوی دیگر، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که در منطقه خرسون، یک شهروند ۵۰ ساله در حال برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به کارکنان نظامی روسیه، بازداشت کرد.

این سازمان امنیتی روسیه اعلام کرد: این شهروند روس به دستور سازمان‌های امنیتی اوکراین، یک دستگاه انفجاری دست‌ساز به شکل یک پاوربانک که حاوی ۲۰۰ گرم مواد منفجره بود را آماده استفاده در اختیار داشت.

بنا بر اعلام این سازمان، این مظنون از طریق پیام‌رسان تلگرام از سوی افسر اطلاعاتی اوکراین برای انجام عملیات علیه کارکنان نظامی روسیه جذب شده بود.