رئیس‌جمهور آرژانتین در بحبوحه تشدید بحران دیپلماتیک با برزیل، با بازنشر چند پیام توهین‌آمیز علیه لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور این کشور، بار دیگر به تنش‌ها در روابط بوئنوس آیرس و برازیلیا دامن زد.

جوان آنلاین: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین روز یکشنبه با انتشار و بازنشر مجموعه‌ای از مطالب در شبکه اجتماعی ایکس، بار دیگر رئیس‌جمهور برزیل را هدف حملات لفظی قرار داد و به این ترتیب، در شرایطی که روابط بوئنوس‌آیرس و برازیلیا در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد، بر شدت اختلافات میان دو کشور افزود.

میلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی از کارلوس خیمنز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را بازنشر کرد که در آن لولا داسیلوا با استفاده از لفظی توهین‌آمیز خطاب شده و موضع رئیس‌جمهور برزیل در قبال مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

رئیس‌جمهور آرژانتین در ادامه، مطالب دیگری را از شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرد که در آنها ادعا شده بود لولا به دلیل فساد باید زندانی شود. میلی همچنین ویدئویی از فلاویو بولسونارو پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل منتشر کرد که در آن از لولا و الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی فدرال برزیل انتقاد شده است؛ میلی پیشتر نیز در اظهاراتی توهین‌آمیز، دِ مورائس را با عنوانی توهین آمیز خطاب کرده بود.

رئیس‌جمهور آرژانتین اندکی بعد مطلب دیگری را نیز بازنشر کرد که در آن لولا با عنوان توهین‌آمیز دیگری خطاب شده بود و اظهارات وی درباره روبیو به باد انتقاد گرفته شده بود.

این اقدامات در ادامه الگویی از حملات لفظی قرار دارد که مائورو وی‌یرا، وزیر امور خارجه برزیل، آنها را «بسیار گستاخانه» و «بی‌سابقه» توصیف کرده است.

تشدید این اختلافات در نهایت به کاهش سطح روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که آرژانتین و برزیل در حال حاضر فاقد سفیر در پایتخت‌های یکدیگر هستند و نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور در سطح کاردار به فعالیت خود ادامه می‌دهند.