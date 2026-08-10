سردار رادان با خانواده‌ شهیدان شیرازی، تنگسیری و نائینی دیدار کرد

فرمانده کل انتظامی کشور به‌همراه رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با حضور در منزل شهیدان؛ شیرازی، تنگسیری و نائینی، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور به‌همراه سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با حضور در منزل شهیدان؛ سرلشکر شهید «محمد شیرازی» رئیس دفتر نظامی رهبر شهید، دریابان «علیرضا تنگسیری» فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه و سردار شهید «علی‌محمد نائینی» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش دفاع پرس، سردار رادان در این دیدار با اشاره به نقش شهید شیرازی در دوران مسئولیت خود در دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهید شیرازی در دوران مسئولیت خود در دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ارتباطی مطمئن میان نیروهای مسلح و رهبر شهید انقلاب ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه شخصیت شهید شیرازی ابعاد مختلفی داشت، افزود: بعد اخلاقی و مهربانی این شهید برجستگی ویژه‌ای داشت و همین ویژگی‌ها موجب شده بود نقش ایشان در برقراری ارتباط میان نیروهای مسلح و رهبر شهید انقلاب بسیار برجسته باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اعتماد کاملی به شهید شیرازی داشتند و از وجود ایشان و دیدگاه‌هایشان بهره می‌گرفتند. به اعتقاد من، بهترین دوران خدمت این شهید، دوران همراهی با رهبر شهید انقلاب بود.

سردار رادان با اشاره به همراهی شهید شیرازی با رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: این فرمانده شهید، فرمانده کل قوا را یاری کرد و شهادت ایشان نیز همزمان با شهادت امام امت رقم خورد؛ عروجی عارفانه و خاص بود.

وی تصریح کرد: علاقه شهید شیرازی به رهبر شهید انقلاب، علاقه‌ای خاص و ویژه بود و قسمت ایشان این بود که دو جنگ را ببینند و در نهایت به شهادت برسند.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه به بیان خاطره‌ای از شهید سرلشکر شیرازی پرداخت و گفت: در جنگ اول تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، یکی از مراکز خدمت ما در فرماندهی انتظامی مورد تعرض دشمن قرار گرفت و شهید شیرازی از طرف دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی از این محل بازدید کرد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور ایشان برگزار شد، شهید شیرازی با نیروها صحبت کرد و سلام رهبر شهید انقلاب را به آنان ابلاغ کرد؛ موضوعی که برای نیروها بسیار دلگرم‌کننده بود.

رادان ادامه داد: در جنگ دوم که یک جنگ کاملاً مسلحانه شهری بود، این شهید بار دیگر حدود سه ساعت مهمان قرارگاه فرماندهی انتظامی بود و تمام صحبت‌های ایشان حول محور رهبر شهید انقلاب می‌چرخید؛ سخنانی که برای ما بسیار روحیه‌بخش بود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهید شیرازی در انتقال پیام‌ها و گزارش‌های نیروهای مسلح به رهبر شهید انقلاب گفت: وجود شهید شیرازی بی‌بدیل بود؛ زمانی که ایشان را ملاقات می‌کردیم، از شخصیت، ادبیات، گفتمان و دیدگاه‌های ایشان آرامش می‌گرفتیم.

سردار رادان تصریح کرد: شهید شیرازی در پیام‌رسانی به رهبر شهید انقلاب، فردی ایمن و امین بود. گزارش‌ها را کلمه به کلمه به رهبر شهید منتقل می‌کرد و ما یقین داشتیم هر موضوعی که به ایشان می‌سپردیم، عیناً به رهبر شهید انقلاب منتقل خواهد شد؛ همان‌گونه که پیام و دیدگاه رهبر شهید نیز کلمه به کلمه به ما منتقل می‌شد.

فرمانده کل انتظامی کشور شهادت شهید شیرازی را موجب عزت و آبروی خانواده و نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: شهادت سردار شیرازی موجب آبروی این خانواده و نیروهای مسلح شد.

سردار رادان در پایان خطاب به خانواده شهید شیرازی گفت: دعای شهدا همراه شماست و شفاعت آنان نیز حتماً در پایان راه همراه شما خواهد بود.

در ادامه این دیدار، سردار کارگر با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و نقش سرلشکر شهید شیرازی در نیروهای مسلح اظهار داشت: شهید شیرازی سنگ صبور نیروهای مسلح بود و همواره ارتباطی نزدیک و صمیمی با فرماندهان و نیروهای مختلف داشت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نقش شهید شیرازی در انتصاب فرماندهان پس از جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: انتصاب فرماندهان پس از جنگ ۱۲ روزه یکی از ابتکاراتی بود که با همت شهید شیرازی انجام شد و ایشان در این زمینه نقش مؤثری ایفا کردند.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: هدف قرار دادن دفتر نظامی اقدامی کاملاً هدفمند بود؛ چراکه دشمن به کارآمدی و نقش مؤثر شهید شیرازی پی برده بود و می‌دانست دفتر نظامی در جریان این جنگ نقش مهمی ایفا می‌کند.

همسر سرلشکر شهید شیرازی نیز در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و مسئولیت‌پذیری این فرمانده شهید اظهار داشت: مسئولیت سردار شیرازی هیچ‌گاه باعث نشد که ایشان تخلق به اخلاق را فراموش کنند.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، فعالیت‌های ایشان بسیار بیشتر شده بود و از اینکه در مسئولیتی در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشتند، بسیار خوشحال بودند. ما در طول سال‌های زندگی مشترک حتی یک مرتبه نیز اظهار خستگی یا اخم ایشان را ندیدیم و صبوری و ایستادگی ایشان برای ما همواره درس‌آموز بود.

همسر شهید شیرازی ادامه داد: ما همچنان به دعاهای این شهید امیدوار هستیم. ایشان حتی برای کوچک‌ترین کارهایی که برایشان انجام می‌شد، بسیار سپاسگزار بودند و برای دیگران دعا می‌کردند. نبود ایشان برای ما بسیار سخت است، اما از اینکه در کنار رهبر و قائد خود به شهادت رسیدند و در جوار ایشان آرام گرفتند، خوشحال هستیم.

سردار رادان در این دیدار با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید تنگسیری طی سخنانی اظهار داشت: شهید تنگسیری یک نیروی مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران بود؛ این شهید عزیز اصلاً اهل تکبر و غرور نبود و بدون شک او یکی از قهرمان‌های جنگ تحمیلی سوم بود و خبر شهادتش برای مردم نیز بسیار سنگین بود.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: نام شهید تنگسیری برای همیشه در تاریخ می‌ماند و قطعاً در کتاب‌ها به‌عنوان سردار دلاوری که اثرگذاری‌اش در مانور نظام جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز در برابر دشمن بسیار مؤثر بود، ثبت خواهد شد.

سردار رادان در ادامه به اشراف شهید تنگسیری در نیروی دریایی سپاه اشاره کرد و افزود: شهید تنگسیری عزیز دریا را خوب می‌شناخت و به جنگیدن در دریا نیز اشراف داشت؛ لذا این شهید والامقام توانست روحیه مقابله مستقیم با دشمن را در نیروی دریایی سپاه تقویت کند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: شهید تنگسیری رخ به رخ شدن با دشمن را در نیروی دریایی سپاه ایجاد کرد و نیرو‌های غیور را به این باور رساند که می‌توانند با دشمن مواجهه مستقیم داشته باشند؛ آن هم دشمنی که مسلح و مجهز به تسلیحات مدرن است و می‌شود با این دشمن با قدرت و سلاح ایمان جنگید.

سردار کارگر نیز در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید تنگسیری طی سخنانی اظهار داشت: این شهید عزیز فردی متواضع و بسیار پرتلاش بود که همین تواضع و پرکاری‌اش، او را نزد فرماندهان زبانزد کرده بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: باورمان بر این است که خود شهدا کار را انجام می‌دهند. تشییع شهید تنگسیری یکی از مراسم‌هایی بود که بسیار شلوغ بود و استقبال زیادی از سوی مردم شد.

پسر شهید تنگسیری نیز در پایان این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری پدرش، او را فردی متواضع، بی‌ادعا و در عین حال پای‌بند به انجام وظیفه توصیف کرد و گفت: پدرم همواره تأکید داشت هرچه هست از خداست و واقعاً خود ما هیچ‌کاره‌ایم.

وی با بیان اینکه پدرم همواره خود را «سرباز» می‌دانست، افزود: واقعاً ما هم همین را عرض کنیم که او واقعاً سرباز بود، سرباز هست و سرباز خواهد ماند، الحمدلله.

سردار رادان در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شهید نائینی، او را فردی خوش‌رو، متواضع و بی‌ادعا توصیف کرد و اظهار داشت: سردار نائینی روحیاتی داشت که هر کسی در نخستین مواجهه با او احساس می‌کرد سال‌ها با این شهید دوستی داشته است. آدمی بی‌ادعا بود و هرجا احساس می‌کرد می‌تواند کاری انجام دهد، بی‌درنگ وارد میدان می‌شد.

سردار رادان با خانواده سردار شهید نائینی دیدار کرد

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش شهید نائینی در پیوند میان فرهنگ و جهاد افزود: شهید نائینی سنگر فرهنگ را به سنگر جبهه و جنگ گره زد؛ و ملاحظه کردیم که در جنگ تحمیلی سوم، این دو عرصه را به‌خوبی در کنار هم قرار داد.

سردار رادان با تأکید بر صبر و استقامت خانواده‌های شهدا که دشمن را از پا درمی‌آورد، خطاب به خانواده شهید نائینی گفت: از شهید نائینی شنیده بودم که حضرت زینب‌سلام‌الله‌علیها را مثال می‌زد و صبر و استقامت آن حضرت را یادآور می‌شد. شما امروز این نقش را دارید؛ زیرا صبر و مقاومت شما می‌تواند مسیر شهید نائینی‌ها را تکمیل کند.

سردار کارگر نیز در این دیدار با اشاره به مقام شامخ شهدا نزد پروردگار طی سخنانی اظهار داشت: شهید نائینی نقش فوق‌العاده‌ای در روابط عمومی سپاه داشت؛ زمانی که عملیات‌های وعده صادق آغاز شد، مدیریت رسانه‌ای این عملیات‌ها را برعهده گرفت. این شهید عزیز در تنظیم بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها هنرمند بود و با تلاش فراوان و شجاعت مثال‌زدنی فعالیت می‌کرد.

دختر شهید نائینی نیز در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری پدرش، او را فردی صبور، خوش‌برخورد و اهل گفت‌وگو توصیف کرد و اظهار داشت: درباره موضوعات مختلف با صبر و حوصله گفت‌وگو می‌کردیم؛ حوصله‌اش بسیار زیاد بود. پدرم حتی اگر کسی نظر مخالفی داشت، با همان لبخند همیشگی‌اش گفت‌وگو می‌کرد و او را جذب می‌کرد. آن‌قدر دقیق و آرام پا به پای سؤالات و شبهات صحبت می‌کرد تا طرف را قانع کند.