روایت حادثه میناب در هیروشیما

جوان آنلاین: همزمان با هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، پدر و مادر ماکان نصیری، دانشآموز هفتساله مفقودالاثر حادثه مدرسه میناب، با کازومی ماتسویی، شهردار هیروشیما دیدار کردند و در گفتگو با وی، گزارشی از حادثه میناب و پیامدهای جنگ برای کودکان و غیرنظامیان ارائه دادند.
به گزارش مهر، به دعوت گروههای صلحطلب هیروشیما و با هماهنگی موزه صلح تهران، گروهی از جانبازان، هنرمندان، مستندسازان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی ایرانی برای شرکت در برنامههای هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما به ژاپن سفر کردند.
خانواده ماکان نصیری نیز امسال برای نخستینبار این گروه را همراهی کردند؛ حضوری که با توجه رسانههای ژاپنی به روایت این خانواده از حادثه میناب همراه شد.
در طول این سفر، گروههایی از رسانههای ژاپنی از جمله NHK، آساهی و TBS بخشهایی از برنامههای خانواده ماکان و هیئت ایرانی را پوشش دادند و با اعضای گروه گفتوگو کردند.
همچنین در ششم اوت، همزمان با سالروز بمباران اتمی هیروشیما، برنامه «Morning Show» شبکه آساهی گزارشی حدود ۱۶ دقیقهای را به حوادث میناب و لامرد و روایت خانوادههای درگیر این وقایع اختصاص داد.
دیدار با شهردار هیروشیما
اعضای هیئت ایرانی روز ششم اوت، پس از شرکت در برنامههای هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی و حضور در یادمانهای صلح هیروشیما، در دیداری رسمی با کازومی ماتسویی، شهردار این شهر، گفتوگو کردند.
در این دیدار، مادر ماکان نصیری به نمایندگی از خانواده خود و گروه ایرانی، گزارشی کوتاه از حادثه مدرسه میناب ارائه کرد و درباره انگیزه خود و همسرش از پیمودن بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از ایران تا هیروشیما سخن گفت.
وی با تأکید بر اینکه خانوادهاش خواستار روشن شدن ابعاد حادثه و سرنوشت فرزندشان است، گفت: «من مادر ماکان نصیری هستم. من و همسرم دو فرزند دیگرمان را در میناب گذاشتیم و این مسیر طولانی را طی کردیم تا صدای فرزندمان و کودکانی را که قربانی جنگ میشوند به گوش مردم جهان برسانیم.»
مادر ماکان همچنین با اشاره به اظهارات مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا درباره تصاویر منتشرشده از حادثه، بر واقعی بودن تصاویر تأکید کرد و افزود:
«ما نمیخواهیم آنچه اتفاق افتاده فراموش شود. اگر خانوادهها و افکار عمومی جهان درباره سرنوشت کودکان مطالبه نکنند، خطر تکرار چنین فجایعی وجود خواهد داشت. من حاضرم برای روشن شدن حقیقت و رساندن صدای ماکان و دیگر کودکان به افکار عمومی جهان، رنج سفر به هر نقطهای را تحمل کنم.»
او با اشاره به تجربه تاریخی مردم هیروشیما، بر ضرورت جلوگیری از تکرار فجایع جنگ علیه غیرنظامیان تأکید کرد و گفت یادآوری قربانیان هیروشیما باید هشداری برای جهان امروز و مانعی در برابر تکرار رنج کودکان در جنگهای جدید باشد.
روایت خانوادگی شهردار از بمباران هیروشیما
کازومی ماتسویی، شهردار هیروشیما، نیز ضمن خوشامدگویی به خانواده ماکان و اعضای هیئت ایرانی، با این خانواده ابراز همدردی کرد.
بر اساس روایت اعضای هیئت ایرانی حاضر در جلسه، شهردار هیروشیما در جریان این گفتوگو به سرنوشت دو تن از عمههای خود در بمباران اتمی این شهر اشاره کرد و بخشی از تجربه خانوادگی خود از این واقعه را با حاضران در میان گذاشت.
وی همچنین از تلاش گروههای مردمی و صلحطلب هیروشیما و موزه صلح تهران برای شکلگیری این سفر و استمرار ارتباط میان فعالان صلح دو کشور قدردانی کرد.
در پایان این دیدار، مادر ماکان نسخهای از مستند «فرشتگان میناب هنوز حاضرند» با روایت پرویز پرستویی و زیرنویس ژاپنی را به شهردار هیروشیما اهدا کرد و از او خواست با تماشای
این مستند، با روایت خانوادههای حادثه مدرسه میناب بیشتر آشنا شود.
جشنواره فیلم صلح و دوستی ایران و هیروشیما
در جریان هشت روز حضور هیئت ایرانی در هیروشیما و توکیو، علاوه بر نشستها و برنامههای رسانهای، دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم صلح و دوستی ایران و هیروشیما نیز با نمایش مجموعهای از آثار ایرانی و برگزاری نشستهای نقد و بررسی برگزار شد.
«سرزمین فرشتگان» ساخته بابک خواجهپاشا، «خون طلایی آمنه» ساخته حبیب احمدزاده و مستند «گزارشی از لامرد» ساخته جواد موگویی از جمله آثار ارائهشده در این برنامه بودند.
موسیقی جنوب ایران برای مردم هیروشیما و توکیو
بخش دیگری از برنامههای این سفر به اجرای موسیقی اختصاص داشت. محسن شریفیان و صادق حسینپور در برنامههایی با عنوان «یاد مردمان دلیر جنوب و ماکان» در هیروشیما و توکیو به اجرای موسیقی پرداختند.این اجراها با هدف استفاده از زبان موسیقی برای گفتوگو با مخاطبان ژاپنی و انتقال پیام صلح و همدلی با غیرنظامیان و کودکان آسیبدیده از جنگ برگزار شد.گروه ایرانی پیش از ورود به ژاپن نیز سه روز در استانبول حضور داشت و در جریان این توقف، ضمن دیدار با جمعی از شیعیان ترکیه، تعدادی از آثار سینمایی و مستند همراه گروه را برای مخاطبان به نمایش گذاشت.
اعضای هیئت ایرانی
میثم تقیپور مقدم، فعال فرهنگی و عضو موزه صلح تهران؛ امیر احمد تقیپور، نوجوان داوطلب موزه صلح؛ جواد موگویی، پژوهشگر و مستندساز؛ عادل معمارنیا، مستندساز؛ هومان معمارنیا، کمکفیلمبردار؛ فرح مقدم، فیلمنامهنویس و مدرس دانشگاه؛ زینب احمدزاده، داستاننویس؛ محمود بنکدارنیا، هماهنگکننده و مترجم ژاپنی گروه و عبدالرضا قطرانی، جانباز هشت سال دفاع مقدس از خوزستان، از دیگر همراهان این سفر بودند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این سفر با محوریت موزه صلح تهران و با پشتیبانی و همراهی مجموعهای از نهادها و مسئولان فرهنگی و دیپلماتیک از جمله حوزه هنری، وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن و گروه مردمی و صلحطلب MOST هیروشیما انجام شد.
در بخش برنامههای توکیو، از جمله برنامههای مطبوعاتی و هفته فیلم، سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز با برگزارکنندگان همکاری داشتند.
این سفر با هدف حضور در برنامههای هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، گسترش گفتوگوهای مردمی درباره صلح و رساندن روایت خانوادههای کودکان آسیبدیده از جنگ به مخاطبان بینالمللی انجام شد.