نیویورک تایمز: دولت آمریکا به شدت نگران است

روزنامه نیویورک تایمز به نگرانی شدید آمریکا نسبت به بهره برداری روسیه و چین از اوضاع نظامی وخیم این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که دولت آمریکا به شدت نسبت به بهره برداری روسیه و چین از وضعیت فرسایشی ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا در جنگ با ایران نگران است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، واشنگتن نگران است روسیه و چین از کاهش توان رزمی آمریکا برای انجام اقدامات ماجراجویانه در درگیری های احتمالی با آمریکا و متحدان آن بهره ببرند.

در این گزارش آمده است که عملیات های ایران باعث مصرف هزاران موشک رهگیر که ارزش آنها میلیون ها دلار برآورد می شود شده است. تولید این موشک ها ممکن است سال ها زمان ببرد.

نیویورک تایمز اضافه کرد که این وضعیت به معنای نابودی نسلی از ابزارهای بازدارندگی متعارف است که نه تنها ارتش آمریکا را با تجهیزات کمتری مواجه خواهد کرد بلکه ممکن است محاسبات تصمیم گیری در پکن و مسکو را نیز تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، تأثیر این وضعیت بر نحوه تصمیم گیری چین و روسیه ممکن است سال ها ادامه داشته باشد و آنها برای انجام یک عملیات نظامی در زمانی که خود انتخاب می کنند برنامه ریزی کنند؛ آنها می دانند که آمریکا برای بازسازی و تجهیز مجدد ذخایر خود به سال ها زمان نیاز خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که پنتاگون ناچار شده است برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران کشتی ها، هواپیماها و یگان های پدافند هوایی را از اروپا و آسیا به خاورمیانه منتقل کند که این امر بر نگهداری تجهیزات و روحیه نظامیان تأثیر گذاشته و نگرانی هایی را در کره جنوبی و ژاپن درباره توانایی آمریکا برای حفاظت از آنها با پدافندهای غیرهسته ای ایجاد کرده است.