شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسید

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مجروح در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنها نبودهاند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۵۸ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۴۵ نفر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۷ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون آورده شده است.
وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسیده است.