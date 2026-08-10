جوان آنلاین: شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق گفت: برخی توجیهتراشیها در افکار عمومی راجعبه موضوعات مهم و سرنوشتساز، که عراق را وابسته به محور شرارت آمریکا میدانند ــ بهویژه با تبعیت از تصمیمات «تام باراک» تاجر مافیایی صهیونیست، درباره حشد و مقاومت ــ همگی حول یک محور میچرخد: «درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق توسط آمریکا دریافت میشود و اگر با آنها وارد چالش بشویم، ممکن است از پرداخت سهم بودجه عراق امتناع کنند.
وی افزود: شگفتا! چگونه ممکن است کشوری دارای حاکمیت مستقل، اقتصاد و اموال خود را در اختیار یک دزد جنایتکار و مستکبر بگذارد؟! حتی اگر این توجیه پذیرفته شود، بهجای تضعیف مؤلفههای قدرت کشور، کنار گذاشتن حاکمیت ملی و سپردن آن به صهیونیستها و آمریکاییها، باید بر منافع ملی و کرامت و بازپسگیری حاکمیت از این قیمومت منفور ــ که بر منابع، ثروتها و امکانات کشورمان سلطه دارد ــ پافشاری میشد.
الکعبی گفت: همچنین باید بهسمت ایجاد کانالهای متعدد برای فروش نفت عراق، جلوگیری از انحصار آمریکا و دریافت مستقیم بهای نفت از خریداران حرکت کرد؛ بدون انتقال آن به سارقی که به ناحق و از روی ظلم خود را بر کشور تحمیل کرده است. بهویژه آنکه عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شده و در انتخاب مشتریان و سازوکارهای فروش نفت خود آزادی کامل دارد.
وی تاکید کرد: ضمنا سکوت در برابر اظهارات وزیر خارجه دولت شرور آمریکا مایه شرمساری است؛ او گفته: «سرمایهگذاریهای آمریکا در عراق بخشی از امنیت ملی آمریکا بهشمار میرود.» این اظهارات تأیید میکند که محور اصلی پروژه شوم آمریکا، غارت ثروتهای کشور ما در پوشش آنچیزی است که سرمایهگذاری قلمداد میشود.
الکعبی افزود: مقابله با این روند، یکی از مهمترین وظایفی است که مقاومت عراق بر عهده گرفته است. ما در برابر تاراج داراییهای ملت عراق، به هر شکل و تحت هر عنوانی، سکوت نخواهیم کرد.