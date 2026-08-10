کارشناس اسپانیایی: بحران سئوتا کار اسرائیل و آمریکا بود

جوان آنلاین: انریکه آریاس خیل کارشناس اسپانیایی تصریح کرد که بحران ورود مهاجران به شهر سئوتا ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و آنها تصمیم گرفته‌اند به دلیل حمایت مادرید از فلسطین، انتقام بگیرند.

آریاس خیل اظهار داشت که اسپانیا از فلسطین حمایت کرد و مانع استفاده نیروهای آمریکایی از خاک خود شد. به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وعده انتقام از اسپانیا را دادند.

وی بیان کرد: بحران در سئوتا مدت‌ها بود که در حال تشدید بود. با این حال، مقامات اسپانیا تمایلی نداشتند اقدامی در این زمینه انجام دهند زیرا متحد مراکش هستند. گزارش های مربوط به این بحران با تأخیر بسیار زیادی به مقامات اسپانیا رسید. بنابراین در اصل همه چیز خریداری شده است.

در اواخر ماه گذشته، شهر سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و در مرز با مراکش شاهد ورود گسترده مهاجران بود. بر اساس اعلام وزارت کشور اسپانیا، از آن زمان حدود ۷۲ هزار نفر وارد این شهر شده‌اند که بیشتر آنها به مراکش بازگشته‌اند.