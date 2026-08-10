کسب سه عنوان جهانی در مسابقات رباتیک چین با همت دانش آموزان ایرانی

تیم ۱۳ نفره رباتیک دانش‌آموزی ایران با کسب سه عنوان جهانی در مسابقات رباتیک چین ۲۰۲۶، توانمندی و خلاقیت نوجوانان ایرانی را به نمایش گذاشت.

جوان آنلاین: تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران متشکل از ۱۳ دانش‌آموز نخبه و مستعد، در رقابت‌های جهانی رباتیک چین حضور یافت و در پایان این مسابقات موفق شد با کسب مقام دوم تیمی در بخش Technical Report (گزارش فنی)، مقام سوم در بخش خلاقیت زیر ۱۲ سال و مقام سوم در رشته راگبی رباتیک، سه عنوان ارزشمند جهانی را از آن خود کند. از جمله رقیب های ایران در این لیگ میتوان به کشورهای چین، روسیه، رومانی، ژاپن، آلمان و کره جنوبی اشاره کرد.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که مسابقات جهانی رباتیک چین با حضور تیم های زیادی از ۴۸ کشور پیشرو در حوزه رباتیک برگزار شد و دانش‌آموزان ایرانی در رقابت با تیم‌های بین‌المللی، توان علمی، فنی و خلاقیت خود را به نمایش گذاشتند.

نادر نوبخت سرپرست تیم های اعزامی دانش آموزی رباتیک ایران گفت : کسب مقام دوم تیمی در بخش Technical Report نشان‌دهنده توانمندی دانش‌آموزان ایرانی در طراحی، مستندسازی و ارائه فنی پروژه‌های رباتیکی است؛ بخشی که علاوه بر توانایی ساخت و اجرای ربات، میزان تسلط تیم‌ها بر فرآیند طراحی، حل مسئله و ارائه دستاوردهای فنی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

دانش آموزان ایرانی در بخش خلاقیت زیر ۱۲ سال نیز تیم ایران موفق به کسب مقام سوم شد تا استعداد و خلاقیت نسل جدید رباتیک کشور در یک رقابت جهانی به ثبت برسد. همچنین دانش‌آموزان ایرانی در رشته راگبی رباتیک با عملکردی موفق، جایگاه سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

گفتنی است تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران با شعار مظلومیت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در این مسابقات حضور یافتند و با تصویر منقش این شهیدان بر روی لباس خود روی سکوی قهرمانی حاضر شدند این دستاورد، پرچم کشورمان را در یکی از عرصه‌های مهم رقابت‌های علمی دانش‌آموزی به اهتزاز درآورد و با کسب سه عنوان جهانی، بار دیگر نام ایران را در میان تیم‌های برتر رباتیک جهان مطرح کرد.

گفتنی است تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی جهان را از آن خود کند و امسال نیز با انگیزه‌ای مضاعف پا به عرصه این مسابقات گذاشت.