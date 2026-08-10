تهدید دمکراسی زیر سایه افزایش اقتدارگرایی ترامپ

جوان آنلاین: مقامات ارشد اطلاعاتی پیشین آمریکا هشدار دادهاند که ترامپ در دولت دوم خود از یک الگوی مستبدانه تبعیت کرده، ساز و کارهای نظارت بر قدرت خود را تضعیف و ایالات متحده را ناامنتر میکند. این مقامات انتقادها از سبک مستبدانه ترامپ را روز به روز افزایش میدهند.
این روزنامه با اشاره به اینکه ترامپ در دولت دوم اساسا با نبرد علیه آنچه که «دولت پنهان» نامیده بود آغاز به کار کرد، یادآوری میکند که وی از همان بدو ورود به دنبال ساکت کردن منتقدان و تشکیل حلقهای از وفاداران بود.
پل کولبه رئیس پیشین یکی از ایستگاههای سیا در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بالکان در این مورد گفت: مستبدان از نقطه نظر در دست گرفتن و اعمال قدرت الگوی تقریبا مشابهی دارند. همه این چیزهایی که اکنون در آمریکا می بینیم با بسیاری از این الگوها همخواهی دارد.
مارک زید وکیل امنیت ملی که پس از لغو مجوز امنیتی توسط کاخ سفید در سال گذشته، در نبرد حقوقی با ترامپ است نیز هشدار داد که رئیسجمهوری ایالات متحده به تلاش برای تحکیم قدرت ادامه خواهد داد.
وی گفت: تمام موانع حفاظتی جلوی سوءاستفاده از قدرت برداشته شدهاند. هنوز وضعیت از این هم بدتر میشود.
فایننشال تایمز خاطرنشان کرده است که کولبه همراه با زید جزو بیش از ۴۰۰ مقام پیشین امنیتی هستند که اکنون بخشی از یک شبکه موسوم به «استیدی استیت» (The Steady State) هستند که در سال ۲۰۱۶ در واکنش به هشدار اعضا در مورد افزایش اقتدارگرایی در ایالات متحده تشکیل شد.
این گروه هشدار میدهد که فرسایش نهادها و نظارتهای ترامپ بر قدرت اجرایی تهدیدی برای دموکراسی آمریکایی و محیط کسب و کار این کشور است.
براساس گزارشها، شمار اعضای این شبکه در دولت دوم ترامپ افزایش یافته است. اما بسیاری از آنها به دلیل ترس از انتقام جویی ترامپ ناشناس ماندهاند.
استیون کش بنیانگذار این شبکه گفت: نیمی از اعضای ما نمیخواهند شناخته شوند و اینها افرادی هستند که در مناطق جنگی خدمت کردهاند.
گیل هلت یکی دیگر از تحلیلگران پیشین سیا نسبت به شکلگیری یک کیش شخصیتی پیرامون ترامپ ابراز نگرانی کرد و گفت: او میخواهد چهرهاش روی گذرنامههای ما باشد. میخواهد چهرهاش روی پول ما باشد. حتی مائو هم دنبال چنین چیزی نبود.
مقامات سابق همچنین میگویند: ترامپ از قدرت خود در زمینه مجوزهای امنیتی که به افراد در بخش خصوصی امکان همکاری نزدیک با آژانسهای امنیت ملی ایالات متحده را میدهد، برای مجازات منتقدان استفاده کرده است.
ترامپ در نخستین روز دولت دوم خود، مجوز ۵۰ مقام پیشین اطلاعاتی دولت جو بایدن را لغو کرد. این افراد در سال ۲۰۲۰ در نامهای اعلام کرده بودند که انتشار ایمیلهای لپتاپ هانتر بایدن نشانههایی از یک عملیات اطلاعاتی روسیه را دارد. وی چند روز بعد مجوزهای دیگر مقامات ارشد دولت بایدن و منتقدان شناخته شده خود را هم لغو کرد.
زید وکیل امنیت ملی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص دولت استبدادی ترامپ گفت:
استفاده رئیسجمهوری ایالات متحده از مجوزهای امنیتی علیه دشمنانش از زمان «وحشت سرخ» دهه ۱۹۵۰ (وحشت پراکنی از اوج گیری احتمالی کمونیسم) سابقه نداشته است؛ زمانی که افراد مظنون به گرایشهای کمونیستی هدف قرار میگرفتند.
فایننشال تایمز در پایان آورده است: اما باوجود تمامی هشدارها، برخی مقامات پیشین اطلاعاتی معتقدند نهادهای آمریکایی در برابر فشار ترامپ مقاومت خواهند کرد.
هلت در این خصوص معتقد است: فهرست موارد نگرانی طولانی است. اما آمریکاییها دارای تاریخچهای از دموکراسی و آزادی هستند. فکر نمیکنم که ما بیصدا وارد این شب سرد شویم.