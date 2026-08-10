یک جنبش جدایی‌طلب در آلبرتا که سال‌ها جریانی حاشیه‌ای در کانادا محسوب می‌شد، اکنون با تشدید اختلافات میان اتاوا و واشنگتن و افزایش نفوذ سیاسی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به یکی از چالش‌های مهم وحدت کانادا تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که قرار است مردم این استان نفت‌خیز در ماه اکتبر (مهرماه) درباره آغاز روند برگزاری همه‌پرسی جدایی از کانادا تصمیم بگیرند.

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی از جشن مردم ایالت آلبرتای کانادا در روز ملی این کشور نوشت: مردم خود را در پرچم آلبرتا پیچیده‌اند، پرچم‌هایی با شعار «دیگر تمام شد» در دست دارند و کلاه‌هایی با شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ و همچنین کلاه‌هایی با شعار «آلبرتا را دوباره بزرگ کنیم» بر سر گذاشته‌اند.

مراسم «روز آلبرتایی‌ها» در کافه‌ای برگزار می‌شود که در دوران همه‌گیری کرونا به دلیل سرپیچی از مقررات شهرت یافت و جیسون کنی نخست‌وزیر پیشین آلبرتا، آن را «نقطه صفر» جنبش جدایی‌طلبی رو به رشد این استان می‌داند.

در حالی که دیگر نقاط کانادا تولد این کشور را جشن می‌گیرند، این افراد رویای ترک آن را در سر دارند.

جدایی‌طلبان آلبرتا زمانی جنبشی حاشیه‌ای تلقی می‌شدند، اما امروز در مرکز یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی کانادا قرار دارند؛ مباحثی که خطر تجزیه این کشور را به همراه دارد. قرار است رای‌دهندگان این استان نفت‌خیز و عمیقا محافظه‌کار در ماه اکتبر (مهرماه) تصمیم بگیرند که آیا روند قانونی برگزاری همه‌پرسی درباره جدایی از کانادا آغاز شود یا خیر.

این نشریه نوشت: جدایی‌طلبان از تنش میان مارک کارنی نخست وزیر کانادا و ترامپ و سست شدن روابط با همسایه جنوبی خود خشمگین هستند. برخی حتی امیدوارند دولت ترامپ به پیشبرد اهداف آنان کمک کند.

بسیاری از جدایی‌طلبان معتقدند ریاست‌جمهوری ترامپ استقلال آلبرتا را امکان‌پذیر کرده است و در صورت جدایی این استان از کانادا، آمریکا نیز مشتری آماده‌ای برای نفت و گاز آن خواهد بود.

یکی از گروه‌ها به نام «پروژه شکوفایی آلبرتا» تلاش می‌کند وامی ۵۰۰ میلیارد دلاری از دولت آمریکا دریافت کند تا هزینه «جدایی بدون وقفه» آلبرتا از کانادا را تامین کند.