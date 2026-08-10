ثبت شکایت علیه یک نظامی صهیونیست در ویتنام به اتهام جنایت جنگی

بنیاد حقوق بشری «هند رجب» از ثبت شکایت رسمی در ویتنام علیه یک نظامی ذخیره صهیونیست خبر داد، او به مشارکت در جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه و جنوب لبنان متهم شده است.

جوان آنلاین: بنیاد حقوق بشری «هند رجب» شکایتی رسمی علیه یک نظامی ذخیره رژیم اسرائیل به مقام‌های کشور ویتنام ارائه کرد و خواستار آغاز تحقیقات درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او شد. این نظامی صهیونیست برای تعطیلات به ویتنام سفر کرده است.

بنیاد حقوق بشری «هند رجب» مستقر در بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظامی «متن گیراوی» نام دارد و عضو گردان ۹۲۰ پیاده‌نظام از تیپ ۷۶۹ ارتش اسرائیل است.

وی همچنین سمت اداری ارشدی در سازمان صهیونیستی «ایم تریتصو (Israeli organization Im Tirtzu)» دارد.

بر اساس این شکایت، گیراوی در فاصله دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ (آذر تا دی ۱۴۰۲) در جنایت جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه مشارکت داشته و در تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در مناطقی از جمله اردوگاه‌های «البریج» و «المغازی» و محله‌های «الشجاعیه» و «الرمال» همراه بوده است.

این بنیاد همچنین تصریح کرده که گیراوی در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۴ (مهر و آبان ۱۴۰۳) به جنوب لبنان منتقل شده و در عملیات تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در این منطقه نیز مشارکت داشته است.

بنیاد هند رجب با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم، اقدامات منتسب به این نظامی را مصداق جنایت جنگی دانسته و همچنین با استناد به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، اتهام نسل‌کشی و تحریک به ارتکاب آن را مطرح کرده است.

این سازمان همچنین گیراوی را به انتشار اظهاراتی در حمایت از آوارگی، کشتار و گرسنگی دادن فلسطینیان محکوم کرد و خواستار بررسی این اظهارات از سوی مقام‌های ویتنامی شد.

بنیاد هند رجب با اشاره به عضویت ویتنام در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، از مقام‌های این کشور خواست بدون توجه به تابعیت فرد مظنون، درباره اتهامات مربوط به جرایم بین‌المللی، به صورت کامل تحقیق کنند.

«ناتاشا براک» مدیر حقوقی این بنیاد نیز حضور این نظامی در ویتنام را به دلیل دست داشتن در جنایات علیه فلسطینیان غیرقابل قبول دانست و خواستار آغاز فوری تحقیقات قضایی درباره او شد.

بنیاد هند رجب که به یاد یک کودک فلسطینی کشته‌شده در نوار غزه نامگذاری شده است، طی سال‌های اخیر بر مستندسازی و پیگیری قضایی اتهامات مربوط به جنایات ارتش اسرائیل تمرکز و از طریق بررسی تصاویر و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از نظامیان این رژیم را شناسایی کرده است.