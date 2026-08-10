روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از خودکشی یک نظامی صهیونیست دیگر در پایگاه‌های نظامی جنوب فلسطین اشغالی خبر داد و نسبت به تشدید آمار خودکشی در ساختار نظامی رژیم اسرائیل ابراز نگرانی کرد.

جوان آنلاین: هاآرتص گزارش داد در ماه گذشته نیز دو نظامی زن حین خدمت و یک نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی خودکشی کرده‌اند. این روزنامه با بررسی و پیگیری آمارهای رسمی منتشر شده اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۱۸ نظامی صهیونیست خودکشی کرده‌اند.

هاآرتص در ادامه اذعان کرد، داده‌های منتشرشده از روند افزایشی خودکشی در ساختار نظامی و امنیتی اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) حکایت دارد.

افزایش خودکشی نظامیان رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه

بر اساس آمار ارتش رژیم صهیونیستی، در دهه پیش از آغاز جنگ غزه، میانگین سالانه خودکشی در ارتش حدود ۱۲ مورد بوده در حالی که این رقم پس از آغاز جنگ افزایش یافته است و فقط در فاصله هفتم اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳، یعنی در کمتر از ۳ ماه، هفت نظامی در حال خدمت خودکشی کردند.

در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۱ نظامی رژیم صهیونیستی خودکشی کردند و این رقم در سال گذشته میلادی به ۲۲ مورد رسید؛ آماری که به نوشته هاآرتص بالاترین میزان خودکشی نظامیان این رژیم در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود.

روند افزایشی این آمار در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ غزه با تداوم عملیات نظامی، فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و فشارهای ناشی از حضور طولانی‌مدت نظامیان در جبهه‌های مختلف مواجه بوده است. به گونه‌ای که پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۷۰ نظامی اسرائیلی خودکشی کرده‌اند.