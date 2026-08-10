جوان آنلاین: البریج کلبی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی، در سخنرانی خود در مانیل با رد نگرانیها درباره کاهش تعهد واشنگتن به آسیا گفت که ایالات متحده از منطقه خارج نمیشود، بلکه برای حفظ توازن قدرت مطلوب در منطقه هند-آرام حضور خود را تقویت میکند و در عین حال از شرکای خود میخواهد مسئولیت بیشتری در قبال دفاع و امنیت خود بر عهده بگیرند.
این مقام ارشد پنتاگون تأکید کرد که واشنگتن همچنان به این منطقه علاقهمند است و خواستار تقسیم بیشتر مسئولیتها و ایجاد «مشارکت، نه وابستگی» میان آمریکا و کشورهای منطقه است.
کلبی تصریح کرد: آمریکا قطعاً از آسیا خارج نمیشود. ما منطقه را ترک نمیکنیم؛ در واقع، در حال پیشروی هستیم تا توازن قدرت مطلوب را در جایی که بیشترین اهمیت را دارد، تضمین کنیم.
بر اساس گزارش رویترز، فیلیپین، قدیمیترین متحد پیمانی ایالات متحده در آسیا، اولین مقصد سفر کلبی به جنوب شرقی آسیا است. معاون وزیر دفاع آمریکا سپس به اندونزی، تایلند و کامبوج نیز خواهد رفت.
این مقام آمریکایی حفظ توازن قدرت مطلوب در منطقه هند-آرام را مستلزم ایجاد یک رویکرد «بازدارندگی» مبتنی بر سلب امکان موفقیت در امتداد «زنجیره نخست جزایر» دانست. این منطقه از ژاپن تا تایوان، فیلیپین و بورنئو امتداد دارد. کلبی همچنین به آنچه افزایش تعهد نظامی آمریکا در منطقه خواند، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد که این راهبرد نمیتواند صرفاً بر نیروهای نظامی آمریکا متکی باشد و متحدان واشنگتن باید سرمایهگذاری بیشتری در حوزه امنیت خود انجام دهند. کلبی تأکید کرد که درخواست از متحدان و شرکا برای افزایش هزینههای دفاعی و پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال امنیت حاکمیتی خود، به معنای رها کردن آنها نیست. او افزود که «وقتی شرکای ما قدرتمند باشند، بازدارندگی نیز قوی خواهد بود.