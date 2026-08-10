کد خبر: 1373460
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰
سیاست » اخبار کلی

حاجی‌دلیگانی: توافق «مکه»؛‌ نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه

حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به موافقتنامه سه‌جانبه مکه بین عربستان، پاکستان و ترکیه، گفت: این نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه است و پیش‌بینی فردایی است که آمریکا رفته باشد.

جوان آنلاین: حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی وبیناری امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) مجلس در نطق میان دستور خود گفت: هیات‌ رئیسه باید جلسات مجلس را حضوری برگزار کند؛ اگر مکان مناسب ندارید، من ده‌ها آدرس معرفی می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ما نسبت به اجلاسیه اول حدود ۴۵ جلسه علنی عقب هستیم لذا برای جبران جلسات، پیشنهاد می‌کنم به جای سه جلسه در هفته، چهار جلسه برگزار کنیم و تعطیلات تابستانی لغو شود.

نماینده شاهین‌شهر با اشاره به کنوانسیون دریای خزر، گفت: عجله رئیس‌جمهور برای تصویب این کنوانسیون برای چیست؟ چرا می‌خواهید معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با شوروی سابق را لغو کنید؟ این اقدام عملا سهم ایران را از ۲۰ تا ۲۵ درصد به ۳.۵ تا ۵ درصد کاهش می‌دهد. چرا طرفداران این بحث حاضر به مناظره نیستند؟ چهار الحاقیه شامل موافقت‌نامه تحدید حدود، معافیت کشتیرانی، ممنوعیت عبور خطوط انتقال نفت و گاز بدون بررسی زیست‌محیطی، و موافقت‌نامه دسترسی به آب‌های آزاد، باید ظرف شش ماه از سوی چهار کشور ارائه می‌شد، اما هشت سال گذشته و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. شما که می‌دانید یک بار مجلس این کنوانسیون را برگردانده، چرا عجله دارید؟ همچنین سهم ایران از بستر و زیربستر و سطح دریای خزر مشخص نشده است.

حاجی‌دلیگانی با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: در آستانه شروع سومین سال کار دولت چهاردهم هستیم. دولت برنامه اقتصادی ندارد و نظارت‌ها را تعویق کرده است. قیمت‌گذاری در زمان جنگ را به بازار آزاد سپرده است. سوال اساسی این است که این شرایط ناشی از جنگ است یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟ آیا وضعیت آشفته تولید و عرضه خودرو ناشی از جنگ است یا وادادگی نهادهای نظارتی؟ آیا گرانی کالاهای اساسی ناشی از جنگ است یا سیاست رهاسازی نرخ ارز که آقای همتی متولی آن بوده است؟

وی افزود: همه کشورها در شرایط جنگ، برنامه اقتصادی ویژه دارند. شما چه برنامه ویژه‌ای دارید؟ چرا اتاق جنگ اقتصادی تشکیل نمی‌دهید؟ چرا به معیشت مردم، به ویژه رزمندگان و نیروهای مسلح که در خط مقدم دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند، توجه نمی‌شود؟ کاری به سر صنعت خودرو آوردید که قیمت آن چند برابر شده است. مگر از واگذاری نابسامان ایران‌خودرو درس نگرفتید که حالا می‌خواهید همان نسخه را برای سایپا تکرار کنید؟

حاجی دلیگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موافقتنامه سه‌جانبه مکه بین عربستان، پاکستان و ترکیه، گفت: این نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه است و پیش‌بینی فردایی است که آمریکا رفته باشد. البته تجهیزات، ساختار و فرماندهی این سه کشور با یکدیگر همخوانی ندارد. آمریکا از شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم تاکنون روزبه‌روز تحلیل رفته و به شکست نزدیک‌تر شده است. جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت پیروز و مقتدرتر شده‌اند.

علی نیکزاد نایب‌ رئیس مجلس بعد از نطق حاجی دلیگانی گفت: مصوبه‌ای برای تعطیلی تابستان بر اساس آیین‌نامه نداریم و هیات‌ رئیسه هیچ مصوبه‌ای برای تعطیلی نداشته است. همچنین اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در مجلس الزامی می‌داند و دولت نیز باید قانون را رعایت کند. موضوع دریای خزر حتما باید در مجلس به تصویب برسد.

برچسب ها: حاجی‌دلیگانی ، توافق مکه ، آمریکا
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