وزارت کشور عراق با اعلام تعطیلی ۷۱ مقر جعلی منتسب به الحشد الشعبی، تأکید کرد هر پهپادی که بدون دریافت مجوز به پرواز درآید همراه با عامل به‌کارگیری آن، صرف‌نظر از وابستگی، بر اساس مقررات مبارزه با تروریسم با آن برخورد خواهد شد.

جوان آنلاین: وزارت کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد ۷۱ مقر جعلی منتسب به الحشد الشعبی را تعطیل کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری واع، این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: هر پهپادی که بدون دریافت مجوز به پرواز درآید، همراه با فرد یا افرادی که آن را به پرواز درآورده‌اند، بدون توجه به وابستگی آنها، مشمول مقررات مرتبط با تروریسم خواهند بود.

«مقداد میری»، رئیس اداره روابط و رسانه وزارت کشور عراق در نشست خبری کمیته ملی دائمی ساماندهی سلاح و انحصار آن در دست دولت، گفت این کمیته در حال حاضر اطلاعات مربوط به ۶ میلیون قبضه سلاح در سراسر عراق را در اختیار دارد.

وی افزود: در ابتدا نوعی بی‌اعتمادی نسبت به طرح ثبت رایگان سلاح وجود داشت و استقبال از آن محدود بود، اما این وضعیت اکنون تغییر کرده و شمار متقاضیان ثبت سلاح افزایش یافته است.

میری اعلام کرد مهلت ثبت سلاح تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و پس از پایان این مهلت، دارندگان سلاح‌های ثبت‌نشده، «خارج از قانون» محسوب خواهند شد.