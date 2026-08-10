سلیمی: هرگونه تفاهم ایران و عمان باید به تصویب مجلس برسد

عضو هیات رییسه مجلس گفت: اگر تفاهم‌نامه‌ای در خصوص تنگه هرمز به امضای ایران و عمان رسید، باید در مجلس تصویب شود.

جوان آنلاین: حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی وبنیاری امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی گفت: طبق این اصل عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد بنابراین هر آنچه در خصوص تفاهم نامه میان کشورمان و عمان در خصوص تنگه هرمز وجود دارد باید در مجلس تصویب شود.

به گزارش ایسنا، این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: لازم است که هیات مذاکره کننده، موضوعات را با نمایندگان در میان بگذارند تا نمایندگان از این تفاهم نامه مطلع شوند. اگر تفاهم‌نامه‌ای در خصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور ایران و عمان رسید، تصویب نهایی باید در مجلس صورت گیرد لذا از هیات مذاکره کننده در خواست داریم که این مورد را مدنظر قرار دهد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: باید هر تفاهم نامه‌ای میان کشورمان با سایر کشور در مجلس تصویب شود بنابراین اگر این تفاهم نامه در خصوص تنگه هرمز به امضای دو کشور رسید، این تفاهم نامه در مجلس نیز بررسی خواهد شد.