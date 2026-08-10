جوان آنلاین: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه (۱۹ مرداد ماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود ضمن آرزوی قبولی عزاداریهای آزادگان جهان در ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین علیه السلام به ویژه ایام اربعین، گفت: بر خود وظیفه میدانم از خدمات همه دستگاههای مسئول و خدمترسان که در تسهیل سفر و زیارت قریب به سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان عزیزمان، شبانهروزی تلاش کردند، سپاسگزاری کنم.
وحدت و برادری ملت ایران و عراق
نایب رئیس مجلس در ادامه با اشاره به مهماننوازی مردم عراق در میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: بر خود وظیفه میدانم که از طرف خود و همکارانم در مجلس شورای اسلامی، از میزبانی و مهماننوازی گرم دولت و ملت عراق از زائران حماسه عظیم پیادهروی اربعین تقدیر و تشکر کنم. تشییع باعظمت پیکر رهبر شهید انقلاب بر دوشهای مردم وفادار عراق و میزبانی برادرانه آنها از زائران اربعین نشانههای بزرگی مبنی بر وحدت و برادری بین دو ملت ایران و عراق است.
قرار نیست تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازگردد
وی در ادامه به شرایط حاضر منطقه و جنگ تحمیلی سوم اشاره و عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا در روزهای جنگ با گفتوگو و تفهیم واقعیتهای میدان، دشمن متجاوز و متوهم را به این واقعیت آگاه کند که قرار نیست تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازگردد. متأسفانه آنها تلاش کردند خودشان را به ندانستن بزنند، اما گذشت زمان بزرگترین معلم برای انسانهای متوهم است و امروز دشمن آمریکایی_صهیونیستی با مشت محکم نیروهای مسلح به صورت عملی متوجه شده است که بازگشایی تنگه هرمز هیچ راهحل نظامی ندارد و باید به نظم جدید منطقه تن در دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در مذاکرات با دولت دوست و همسایهمان عمان تأکید کرده است، هیچ مسیری را غیر از مسیر مورد توافق ۲ کشور به رسمیت نمیشناسد و مسیر تعیین شده توسط نیروهای مسلحِ مقتدر جمهوری اسلامی ایران، تنها مسیر ممکن برای تردد کشتیها آن هم با انجام شرایط تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی است.
نیکزاد ادامه داد: در این مسیر، همه ارکان حاکمیت گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام خامنهای(مد ظله العالی)هستند و متعهدانه خود را ملتزم به اجرای اوامر ایشان میدانند.
مهمترین اولویت کاستن مشکلات اقتصادی کشور است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید مجدد بر وحدت و همدلی آحاد مسئولین و کارگزاران نظام مقدس اسلامی و اتحاد مقدس ملت ایران، عنوان کرد: همه تریبون داران و مسئولان اجرایی مبتنی بر وظیفه انقلابی خود، به فرموده رهبری مکلفند حتی از اختلافات موجه نیز عدول کنند. در این مسیر مهمترین اولویت برای همه ما تلاش برای کاستن مشکلات اقتصادی کشور و ارتقاء معیشت مردم عزیز ایران اسلامی است. از کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز خواهش می کنم در تعامل با وزارتخانههای با قوت این نکته را مورد توجه قرار دهند و گزارش اقدامات موثر اقتصادی را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهند.
منبع مهر