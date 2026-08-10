نقد و نقادی باید با منطق و خیرخواهی همراه باشد

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه ۱۹ مرداد، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام رحلت جانگداز رسول‌الله (ص) و سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: اربعین امسال نیز همچون سنوات قبل، جلوه‌ای بی‌بدیل از دلدادگی آزادگان جهان به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) و راه نورانی ایشان بود. انسجام امت حسینی در اربعین امسال نیز به رخ دشمنان و یزیدیان زمان کشیده شد. از همه دست‌اندرکاران راهپیمایی باشکوه اربعین چه در ایران و چه در عراق، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و آرزوی قبولی زیارت همه زوار را داریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت مجدد روز خبرنگار، گفت: قاطبه خبرنگاران ما نیروها و عناصری هستند که از روحیه دغدغه‌مندی و دلسوزی برای کشور برخوردارند و بعضاً برای آگاهی‌بخشی عمومی، مجاهدت می‌کنند و به دل معرکه‌ها می‌زنند. از همه آنها قدردانی می‌کنیم و آرزومند توفیق آنها هستیم. در این مجال، ذکر این نکته ضروری است که در دستگاه رسانه و خبرنگاری نیز مشابه هر دستگاه دیگری، خودِ دست‌اندرکاران و متولیان و نیروهای شاغل، می‌بایست چنانچه عناصری قصد دارند با مواضع ناپخته و اخبار ناصواب، آب به آسیاب دشمن بریزند، در مقام نصیحت و اصلاح او برآیند و اجازه ندهند اقدامات معدودی افراد، زحمات و خدمات و مجاهدت‌های کثیری از خبرنگاران را مخدوش سازد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله‌ی نقد و نقادی نیز گریزی زد و بیان داشت: نقد و نقادی، بسیار مفید و نافع است؛ لکن این امر باید با منطق و ادبیات زیبنده و خیرخواهی همراه باشد. در همین مقوله‌ی رسانه و خبرنگاری که رسالتش روشنگری و آگاهی‌بخشی است چنانچه غفلت شود، ممکن است نتیجه معکوس حاصل شود و بواسطه‌ی یک خبر نادرست و ناصواب، زمینه انشقاق و تفرقه و یأس در مردم فراهم گردد و دشمن نیز از این فضا سوءاستفاده کند.

رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در این نشست، با طرح مبحث عفوهای معیاری و مناسبتی و تجویز دستوراتی تخصصی در این راستا به متولیان مربوطه، عنوان کرد: در رابطه با تدوین فهرست عفوهای مناسبتی ضروری است با آسیب‌شناسی جامع و تخصصی، دستورالعملی مشخص و مدون تدوین و ابلاغ شود. لازم است اقدامات و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و یکی از معیارهای قرار گرفتن زندانیان در فهرست‌های عفو، همین مشارکت آنها در این برنامه‌های اصلاحی و تربیتی باشد. زندانیان باید هر چه بیشتر با آموزه‌ها و تعالیم قرآنی مأنوس شوند؛ این مقوله، اثر بسیار شگفت‌انگیزی در اصلاح و بازاجتماعی شدن آنها دارد. ایضاً ضروری است حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی نیز هر چه بیشتر در زندان‌ها گسترش پیدا کند. از سویی دیگر، تاکید می‌شود محکومینی که سابقاً عفو شده بودند و تکرار جرم داشتند و یا در ایام مرخصی مرتکب جرم شده‌اند، عفو شامل حالشان نمی‌شود.

رضایت و اعتماد مردم با لفاظی حاصل نمی‌شود

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش به موضوع مهم خدمت به مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: مردم ما وفاداری و شایستگی خود را به وضوح به اثبات رسانده‌اند؛ فلذا ما کارگزاران نظام مکلف و موظف هستیم در راه خدمت بی‌منت به این مردم، نهایت همت و جهد خود را صرف کنیم. ضروریست رضایتمندی و اعتماد مردم به نظام را افزایش دهیم؛ این مقوله با حرف و لفاظی حاصل نمی‌شود؛ باید در میدان عمل، خود را ثابت کنیم. اگر مردم کاملاً مشاهده کردند که ما صادق و صحیح‌العمل هستیم؛ آنها را تکریم می‌کنیم و بدون تبعیض عمل می‌کنیم، آنگاه رضایتمندی و اعتمادشان به نظام مضاعف می‌شود.

بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تکلیف مدار هستند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پایان سخنانش در این نشست، با اشاره به احکام جدید رهبر معظم انقلاب برای آقایان محسن رضایی و محمدباقر ذوالقدر، گفت: بحمدالله قاطبه کارگزاران نظام ما، شخصیت‌هایی تکلیف‌مدار هستند؛ در همین راستا با حکم مقام معظم رهبری، آقای محسن رضایی جایگزین آقای ذوالقدر در سمت حساس نمایندگی رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی شدند و رئیس‌جمهور نیز حکم دبیری شورای مذکور را برای سردار رضایی صادر کرد. آقای ذوالقدر نیز که شخصیتی فرهیخته و ارزشمند است، با حکم رهبری معظم، مشاور سیاسی ایشان شدند؛ جایگاهی که بسیار خطیر و رفیع است. برای هر دو بزرگوار در سمت‌های جدید، توفیق و سربلندی را از درگاه خداوند مسئلت داریم.