۳هزار واحد آموزشی در کشور آماده افتتاح شده است

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، پیش از ظهر دوشنبه، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید از آمادهسازی بیش از سه هزار واحد آموزشی و بیش از ۱۳ هزار کلاس درس خبر داده و گفته است، این وزارتخانه برای مدیریت کمبود نیروی انسانی از ظرفیت معلمان شاغل و بازنشستگان استفاده میکند.
به گزارش مهر، کاظمی روز دوشنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهرهبرداری از پروژههای ورزشی «میدان همدلی» در محله تقیآباد ری، گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت آموزشوپرورش در ماههای منتهی به آغاز سال تحصیلی، تکمیل طرحهای مربوط به آمادهسازی مدارس بوده است.
به گفته او، بیش از سه هزار واحد آموزشی در سراسر کشور برای افتتاح و بهرهبرداری آماده شده که در مجموع شامل بیش از ۱۳ هزار کلاس درس و همچنین سالنهای ورزشی و استخرهای سرپوشیده و روباز است.
وزیر آموزشوپرورش گفت: بخشی از پروژههای ورزشی «میدان همدلی» نیز امروز به صورت نمادین در شهرستان ری به بهرهبرداری رسیده است؛ طرحی که به گفته او بخشی از برنامه گستردهتر برای توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی مدارس است.
کاظمی همچنین از بهسازی و هوشمندسازی نزدیک به یک هزار کلاس درس خبر داد و گفت: استانداردسازی سامانههای سرمایشی و ارتقای تجهیزات آموزشی نیز در شمار اقداماتی بوده که برای آمادهسازی مدارس انجام شده است.
او تأکید کرد هدف این اقدامات آن است که مدارس در آغاز سال تحصیلی از نظر فضا، تجهیزات و امکانات، شرایط مناسبی برای پذیرش دانشآموزان داشته باشند.
۱۵۰ برنامه برای آغاز سال تحصیلی
وزیر آموزشوپرورش درباره برنامه این وزارتخانه برای بازگشایی مدارس گفت: «پروژه مهر» محدود به یک اقدام مشخص نیست و حدود ۱۵۰ برنامه به صورت روزانه برای آغاز سال تحصیلی رصد و پیگیری میشود.
تأمین نیروی انسانی، نقلوانتقال و سازماندهی کارکنان، ثبتنام دانشآموزان و توزیع کتابهای درسی از جمله مواردی است که به گفته کاظمی باید همزمان پیش برود.
او گفت این بخشها به یکدیگر وابستهاند و اختلال در هر یک از آنها میتواند بر روند آغاز سال تحصیلی تأثیر بگذارد. هدف، به گفته وزیر، این است که مدارس از نخستین روز سال تحصیلی با آمادگی کامل فعالیت خود را آغاز کنند.
«کمبود معلم» مسئلهای تکرارشونده
کاظمی درباره کمبود معلم نیز گفت تأمین نیروی انسانی همواره یکی از مسائل آموزشوپرورش بوده و هر سال برای مدیریت آن راهکارهایی در نظر گرفته میشود.
او با اشاره به سابقه ۳۵ ساله خود در آموزشوپرورش گفت بخشی از نیاز نیروی انسانی در سالهای گذشته از طریق استفاده از ظرفیت معلمان شاغل به صورت حقالتدریس و همچنین بازگشت برخی بازنشستگان به کلاسهای درس تأمین شده است.
وزیر آموزشوپرورش افزود که امسال نیز از همین ظرفیتها برای پوشش کلاسهای درس استفاده خواهد شد تا نیاز مدارس به نیروی انسانی تا حد امکان مدیریت شود.
حمایت آموزشوپرورش از آسیبدیدگان جنگ
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات آموزشوپرورش برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ اشاره کرد و گفت این وزارتخانه بخشی از ظرفیتهای خود، از جمله خانههای معلم و مدارس را در اختیار آسیبدیدگان قرار داده است.
او این اقدامات را نمونهای از همدلی و مسئولیت اجتماعی جامعه فرهنگیان دانست و گفت: آموزشوپرورش در شرایط دشوار تلاش کرده است امکانات خود را برای حمایت از مردم به کار گیرد.
به گفته وزیر، در همین چارچوب، کاروانی از کمکهای کارکنان فرهنگی شهر تهران نیز برای حمایت از آسیبدیدگان ارسال شده است؛ اقدامی که کاظمی آن را نشانهای از همبستگی و مشارکت جامعه فرهنگیان در شرایط بحرانی توصیف کرد.