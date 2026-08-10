تخلیه بیش از یک میلیون نفر در پی طوفان شدید در چین

با رسیدن طوفان موسوم به «دلفین» به خشکی، مقامات چین بیش از یک میلیون نفر را در شرق این کشور از جمله در «شانگهای» از خانه‌هایشان تخلیه کرده‌اند.

جوان آنلاین: به گفته مقامات هواشناسی، این طوفان هنگام نخستین برخورد حداکثر سرعت باد ۱۵۰ کیلومتر در ساعت به همراه داشت.

طوفان موجب توقف حمل‌ونقل در سراسر منطقه شد به‌طوری که تنها در شانگهای ۱۴۰۰ پرواز لغو گردید.

مقامات چین پیش‌تر بالاترین سطح هشدار (هشدار قرمز) را برای طوفان دلفین صادر کرده بودند اما تا صبح امروز (دوشنبه) درجه آن را به طوفان گرمسیری کاهش دادند.

به گزارش بی بی سی، این طوفان در حال پیشروی به سمت مناطق داخلی چین است و مقامات همچنان نسبت به بارش‌های سیل‌آسا، وقوع سیل‌های شدید و خطر رانش زمین تا روز چهارشنبه هشدار می‌دهند.