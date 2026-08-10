بر اساس گزارش رسانه انگلیسی گروهی از مقام‌های اسبق امنیتی-اطلاعاتی ایالات متحده هشدار دادند دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود بیش از هر زمان همچون یک دیکتاتور عمل کرده و تدابیر مهار کننده قدرت اجرایی را تضعیف نموده و به این ترتیب باعث کاهش امنیت کشورش شده است.

جوان آنلاین: رسانه انگلیسی از هشدار شدید گروهی از مقام‌های اسبق امنیتی-اطلاعاتی آمریکا از بابت شیوه عملکرد و حکمرانی مستبدانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نوشته فایننشال تایمز، دونالد ترامپ در زمان بازگشت مجدد به ریاست جمهوری وعده راه انداختن جنگ علیه به اصطلاح «دولت عمیق»، سازوکاری که او به عنوان مقصر محدود شدن قدرت خود در دور اول ریاست جمهوری‌اش معرفی کرد، را داد اما به این بهانه مسیر ساکت‌سازی منتقدان و الزامی ساختن بیعت و اظهار وفاداری اطرافیان و مقام‌ها به خودش را در پیش گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش، «مارک زید»، وکیل امنیت ملی که پس از لغو مجوز امنیتی‌اش توسط کاخ سفید درگیر نبرد حقوقی با دولت ترامپ شده، هشدار داد که رئیس‌جمهور آمریکا به تلاش خود برای تحکیم قدرتش ادامه خواهد داد. زید تصریح کرد: «تمام حفاظ‌های مهار کننده و موانع نظارتی برداشته شده‌اند در حالی که من فکر می‌کنم ما هنوز حتی به بدترین بخش این رویه نزدیک هم نشده‌ایم.»

به نوشته فایننشال تایمز، شبکه‌ای از مقامات پیشین امنیتی-اطلاعاتی ایالات متحده با نام شبکه «دولت پایدار» (The Steady State) در سال ۲۰۱۶ بر مبنای هشدارهای اعضای اولیه آن پیرامون روند تشدید استبداد در ایالات متحده تشکیل شده و اکنون بیش از ۴۰۰ عضو دارد؛ این شبکه حالا هشدار می‌دهد اقدامات ترامپ در راستای فرسایش نهادها و تضعیف اهرم‌های نظارت و مهار قدرت اجرایی، نه تنها دموکراسی آمریکا، بلکه محیط تجارت و کسب‌وکار در این کشور را نیز تهدید می‌کند.

فایننشال تایمز تصریح می‌کند این مداخله آشکار صدها مقام‌ سابق امنیتی و اطلاعاتی که تا پیش از این به زندگی در سایه‌ها عادت داشته‌اند نشان دهنده بالا گرفتن زنگ خطر در بین جامعه اطلاعاتی ایالات متحده است.

طبق این گزارش عضویت در این شبکه در دوره دوم ترامپ به شدت افزایش یافته، اما نیمی از اعضا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، تمایلی به افشای هویت خود ندارند. استیون کش، بنیانگذار این شبکه گفت: «نیمی از اعضای ما نمی‌خواهند هویتشان را علنی کنند. اینها کسانی هستند که سابقه خدمت در مناطق جنگی را داشته‌اند.»

«جولیا کرلی»، تحلیلگر سابق سیا و یکی دیگر از اعضای این شبکه با اشاره به اینکه برای اعضا «دلایل خوب زیادی هست که اصلا هیچ چیز نگویند» هشدار داد: «اما مساله این است که چون کسی چیزی نگفته ما حالا به وضعیتی که اکنون در آن به سر می‌بریم گرفتار شده‌ایم. بسیاری از مردم متوجه شدت زیاد تهی‌سازی و تضعیف شدن نهادهایی که بسیار مهم هستند نیستند.»

همچنین «گیل هلت»، تحلیلگر سابق حوزه چین و تایوان در سازمان نیز هشدار داد که ترامپ دارد یک به اصطلاح «کیش شخصیتی» برای خودش درست می‌کند.

او با اشاره به مائو، رهبر سرشناس سابق حزب کمونیست چین، گفت: «ترامپ می‌خواهد تصویرش را به روی گذرنامه‌ها و پول‌های ما درج کند در حالی که حتی شخصی مثل مائو نیز نخواسته بود که تصویرش را روی پول های کشورش قرار دهد.»

به نوشته فایننشال تایمز یک گروه دیگر تشکیل شده توسط عوامل کهنه‌کار اطلاعاتی آمریکا به نام «انستیتوی غیرحزبی مطالعه وضعیت‌های استثنایی» نیز در حال تهیه گزارشی است با موضوع اینکه چطور مقام‌های آمریکایی می‌توانند به بهانه استفاده از اختیارات وضعیت اضطراری باعث اختلال در انتخابات شوند.

این نگرانی‌ها ماه گذشته زمانی تشدید شد که ترامپ در یک سخنرانی تلویزیونی در ساعات پربیننده، مدعی مداخله چین در انتخابات ۲۰۲۰ شد؛ ادعایی که در تضاد آشکار با گزارش سال ۲۰۲۱ شورای اطلاعات ملی آمریکا قرار دارد که در آن صراحتا اعلام کرده بود پکن «اقدام به تلاش‌های مداخله‌جویانه» در آن انتخابات نکرده است.

ادعای ترامپ بر پایه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای بود که توسط دولت خودش از حالت محرمانگی خارج شده بود، اما این اقدام درست چند ماه مانده به انتخابات میاندوره‌ای نوامبر، تلاشی برای ایجاد تردید در سلامت انتخابات آمریکا تلقی شد.

روسای جمهور پیشین آمریکا نیز از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کرده بودند، از جمله جورج دبلیو بوش برای توجیه حمله به عراق. اما طبق گزارش رسانه انگلیسی، مقامات سابق اطلاعاتی می‌گویند ترامپ با مستمسک قرار دادن آن برای منافع شخصی سیاسی، پا را فراتر گذاشته است.

کرلی، ترامپ را به «بازیچه قرار دادن سیا» برای تقویت پیام خود «در تعارض کامل با آنچه خود این نهاد واقعاً باور دارد» متهم کرد. او افزود که در چند دهه اخیر «کمتر مواردی از یک چنین سوءاستفاده‌های شنیعی از توانمندی‌ها و اختیارات جامعه اطلاعاتی» را شاهد بوده است.

سازمان سیا اعلام کرده«همکاری نزدیکی با گروه ضربت شفافیت دولت» ترامپ برای انتشار اطلاعات ضمن حفاظت از منابع و روش‌ها داشته و مقامات ارشد اطلاعاتی در «تمام مراحل این فرآیند» مشارکت داشته‌اند.

مقامات سابق همچنین می‌گویند ترامپ از قدرت خود در زمینه مجوزهای امنیتی ــ که به افراد در بخش خصوصی امکان همکاری نزدیک با نهادهای امنیت ملی آمریکا را می‌دهد ــ برای تنبیه منتقدان استفاده کرده است.

ترامپ در نخستین روز بازگشت خود به کاخ سفید، مجوزهای امنیتی ۵۰ مقام اطلاعاتی پیشین را که در سال ۲۰۲۰ نامه‌ای را امضا کرده بودند، لغو کرد. این نامه اعلام کرده بود انتشار ایمیل‌های لپ‌تاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات سابق، نشانه‌های یک عملیات اطلاعاتی روسیه را دارد. او بعداً مجوزهای امنیتی مقامات ارشد دولت بایدن و دیگر منتقدان برجسته را نیز باطل کرد.

مارک زید، وکیل امنیت ملی، استفاده ترامپ از مجوزهای امنیتی علیه دشمنان فرضی را در این مقیاس، از دوران «وحشت سرخ» در دهه ۱۹۵۰ که افراد مظنون به همفکری با کمونیسم هدف قرار می‌گرفتند، بی‌سابقه خواند.