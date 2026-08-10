ذخیره ۵۲۳ میلیون مترمکعبی آب در ۵ سد تهران/ افزایش ۱۶۷ میلیون مترمکعبی ذخایر

جوان آنلاین: علی رزازی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برنامهاستانداری برای سفرهای شهرستانی استاندار تهران، اظهار کرد: قبل از سفر، یک کارگروه تشکیل میشود و همه مطالبات بررسی و سپس از لحاظ بودجه و تأمین اعتبارات بررسی میشوند؛ یعنی قبل از سفر همه این موارد دیده میشود تا در بازههای زمانی، تأمین اعتبار آنها صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، وی گفت: با توجه به زمانبندی که در سفرهای شهرستانی استان تهران اعلام میشود، مصوبات ابلاغ میشوند و تمامی دستگاهها و شهرستانها برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت خود را میدانند. همچنین سرانههای توسعه شهرستانها نیز بعد از اجرای مصوبات در نظر گرفته میشود؛ برای مثال اگر تعداد مشخصی مدرسه ساخته شود، مشخص خواهد بود که سرانه آموزشی از چه میزان به چه میزان خواهد رسید.
سخنگوی استانداری تهران با بیان اینکه امروز که در خدمت شما هستیم، ۴۷۲ مصوبه تا به امروز در مجموع سفرهای شهرستانی آقای استاندار ثبت شده است، افزود: این مصوبات طیف وسیعی از مطالبات تمامی شهروندان را دربرمیگیرد.
رزازی ادامه داد: مجموع این موارد در سفرهای شهرستانی ما ۴۷۲ مصوبه بوده که طیف آن از بهداشت و درمان، آب، برق، انرژی، مدرسه، محیط زیست و مسکن را شامل میشود و در تمامی حوزهها مصوباتی وجود دارد.
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای شهرستانی استاندار تهران با رویکردی جدیدتر، گفت: امروز شاهد هستیم که دور دوم سفرهای شهرستانی با یک رویکرد جدیدتر آغاز شده است. آقای استاندار در شهرستانها حاضر میشوند و با توجه به اینکه دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر به صورت دائمی در معاونت عمرانی استانداری شکل گرفته، کارشناسانی از حوزههای مختلف در آنجا مستقر شدهاند که به صورت مداوم مصوبات را رصد و پیگیری میکنند.
رزازی تصریح کرد: اگر هر مصوبه به هر دلیلی اجرا نشده باشد، برای مثال اعتبار آن کم باشد یا تأمین اعتبار نشده باشد، پیمانکار مشکلاتی داشته باشد یا با توجه به شرایط فصل کاری به تعویق افتاده باشد، عزیزان مکلف هستند سریع پیگیریها را انجام دهند و موضوع را به استاندار اطلاع رسانی کنند.
سخنگوی استانداری تهران در پاسخ به سوالی درباره برنامههای جلوگیری از تبدیل کمبود آب به بحران عمومی اظهار کرد: بهتر است بگویم مدیریت منابع آبی بر چند پایه استوار است. با توجه به اینکه دستگاههای مسئول و وزارت نیرو نیز در برنامههای مختلف در رسانه ملی حاضر میشوند، آخرین گزارشها را اعلام میکنند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که اعلام شده، مجموع ذخیره پنج سد تأمینکننده آب تهران، ۵۲۳ میلیون مترمکعب اعلام شده که با پرشدگی تقریباً ۲۸ درصد همراه است. نسبت به ذخیره آبی مدت مشابه سال قبل نیز ۱۶۷ میلیون مترمکعب افزایش ذخیره داشتهایم و افزایش پرشدگی ۲۸ درصد هم اعلام شده است.
رزازی تأکید کرد: اما این آمار به معنی آن نیست که ما با بحران آب مواجه نیستیم یا به این معنی نیست که تمامی این موضوع تمام شده است. ما در چند پایه که عنوان شد، در بخش مدیریت مصرف نیز در حال پیگیری هستیم.
وی ادامه داد: پیگیری برای نصب ادوات کاهنده انجام میشود. در کنار اینها، بهبود دهندههای مصرفی نیز برای ۷۰۰ هزار واحد اجرا شده است. تقریباً ۱۰۰ هزار کنتور خراب اصلاح و تعویض شده و تقریباً ۲۵۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب که پِرت آب داشت و برای جلوگیری از اتلاف آب در شبکههای آب تهران بود، اصلاح شده است.
رزازی گفت: شبکه توزیع خطوط آب اصلاح شده، تقریباً ۱۲۰ کیلومتر شبکه انتقال و ۶۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره نیز در این حوزه مطرح است که برخی از آنها انجام شده و برخی در برنامه قرار گرفته است و این اقدامات در حوزه مدیریت مصرف میتواند برای جلوگیری از بحران کمبود آب نقش بسزایی داشته باشد.
۳۵ تصفیهخانه فاضلاب در استان تهران در مدار قرار دارد
سخنگوی استانداری تهران درباره استفاده از پساب نیز اظهار کرد: در حوزه پساب، ۳۵ تصفیهخانه در استان تهران با ظرفیت تقریبی ۵۸۸ میلیون مترمکعب در سال در مدار قرار گرفتهاند.
وی افزود: هدف برنامه هفتم توسعه نیز این است که از این ۳۵ تصفیهخانه به ۴۵ تصفیهخانه، با ظرفیت تقریبی ۷۵۵ میلیون مترمکعب، برسیم که انشاءالله عزیزان نیز این موضوع را پیگیری میکنند.