جوان آنلاین: سردار سیدتیمور حسینی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری و رحلت حضرت محمد(ص)،شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت امام رضا(ع)، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و برگزاری مراسمهای ویژه سوگواری در سراسر کشور، پیشبینی میشود شاهد افزایش قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی و بهویژه مسیرهای منتهی به شهرهای زیارتی از جمله مشهد مقدس و قم باشیم.
وی افزود: در این ایام، به دلیل استقبال گسترده هموطنان از سفر به مشهد مقدس و قم برای زیارت، حجم تردد در محورهای اصلی و فرعی افزایش پیدا میکند و به همین منظور پلیس راه و پلیس راهور از مدتها قبل برنامهریزیهای لازم را برای مدیریت ترافیک، تسهیل عبور و مرور و تأمین ایمنی زائران و مسافران انجام دادهاند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: تمهیدات ویژه ترافیکی از امروز دوشنبه ۱۹ مرداد آغاز میشود و تا ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت و محدودیتها و ممنوعیتهای تردد در صورت نیاز و متناسب با شرایط ترافیکی محورهای مواصلاتی، از سوی پلیس راه و پلیس راهور در استانهای مربوطه اعمال و اطلاعرسانی خواهد شد.
سردار حسینی با اشاره به پیشبینی افزایش سفرها در پایان هفته گفت: با توجه به برگزاری مراسمهای خاص و افزایش سفرهای زیارتی، لازم است هموطنان پیش از آغاز سفر، برنامهریزی دقیقی برای زمان حرکت، داشته باشند تا از ایجاد گرههای ترافیکی و تأخیر در مسیر جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: پلیس راهور فراجا با توجه به اهمیت این ایام، پوشش محورهای مواصلاتی و مسیرهای منتهی به شهرهای زیارتی را در دستور کار قرار داده و به همکاران پلیس راه و راهور در استانها نیز تأکید شده است متناسب با حجم تردد و شرایط هر محور، برنامهریزی و پوشش عملیاتی لازم را انجام دهند.
توصیههای پلیس راهور به زائران و مسافران
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با توصیه به رانندگان و زائران اظهار کرد: نخستین موضوع، برنامهریزی مناسب پیش از سفر است. شهروندان باید پیش از حرکت، وضعیت مسیر، شرایط جوی و ترافیکی و همچنین زمان مناسب سفر را بررسی کنند و از حرکتهای بدون برنامه و ناگهانی پرهیز داشته باشند.
سردار حسینی رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به فاصله طولی، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و توجه کامل به علائم و دستورات پلیس از مهمترین الزامات سفر ایمن در این ایام است.
وی افزود: رانندگان باید از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند، چرا که تلاش برای جبران زمان از دسترفته در طول مسیر، میتواند احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین نسبت به رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی هشدار داد و تصریح کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی حتماً در محل مناسب توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند. هیچ مقصدی آنقدر ارزشمند نیست که برای رسیدن به آن، جان سرنشینان به خطر بیفتد.
سردار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سفرها و تردد در محورهای منتهی به مشهد مقدس و قم، همکاری و همراهی مردم با پلیس نقش مهمی در مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی سفرها دارد. از هموطنان درخواست میکنیم با رعایت مقررات، توجه به توصیههای پلیس و پرهیز از رفتارهای پرخطر، پلیس راه و راهور را در برگزاری هرچه ایمنتر این مراسمها و تسهیل تردد زائران یاری کنند.