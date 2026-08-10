نظامیان صهیونیست در یک ماه ۱۰۸ بار به خبرنگاران حمله کردند

اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد نظامیان صهیونیست در ماه ژوئیه ۱۰۸ مورد حمله و نقض علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای فلسطینی مرتکب شده‌اند؛ مواردی که شامل بازداشت، ضرب‌وشتم، جلوگیری از پوشش خبری، حملات شهرک‌نشینان و تخریب تجهیزات بوده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی «وفا» به نقل از کمیته آزادی‌های اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی گزارش داد نیروهای رژیم صهیونیستی در ماه ژوئیه ۱۰۸ مورد حمله علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای مرتکب شده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این موارد شامل بازداشت، ضرب‌وشتم، توقیف و جلوگیری از پوشش رویدادها بوده و در کنار آن، حملات شهرک‌نشینان، یورش به منازل و مؤسسات رسانه‌ای و همچنین ضبط یا تخریب تجهیزات خبرنگاران نیز ثبت شده است.

اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی اعلام کرد بازداشت و ممانعت از پوشش خبری با ۵۸ مورد، بیشترین شمار نقض‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ۱۲ مورد قرار گرفتن خبرنگاران در معرض نارنجک‌های صوتی و گاز اشک‌آور، ۱۱ مورد حمله شهرک‌نشینان و ۶ مورد ضرب‌وشتم ثبت شده است.

بر اساس یافته‌های این اتحادیه، چهار خبرنگار نیز هنگام پوشش رویدادها در غزه دچار جراحات خونین شدند که از جمله آنها جراحت بر اثر اصابت ترکش بوده است. اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی خواستار تأمین حفاظت از خبرنگاران و پاسخگو کردن عاملان این حملات شد.