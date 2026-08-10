جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت که گروههای مقاومت عراق همچنان بر پاسخ به حملات اخیر عربستان و آمریکا به مواضع الحشد الشعبی تأکید دارند و هرگونه پیشنهاد پرداخت غرامت مالی یا دستیابی به توافق دیپلماتیک در ازای صرفنظر کردن از پاسخ را رد میکنند.
به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، مهلتی که گروههای مقاومت عراق برای واکنش به حملات اخیر تعیین کرده بودند، برخلاف تصورها به پایان نرسیده و اکنون تحت تأثیر تحولات و رایزنیهای سیاسی قرار دارد. پس از آنکه انتظار میرفت پاسخ نظامی این گروهها در نیمهشب پنجشنبه گذشته انجام شود، تصمیم به تعویق آن و در پی درخواستهای سیاسی، از جمله درخواست «هادی العامری»، رئیس سازمان بدر گرفته شد.
این تعویق همزمان با تلاش دولت عراق برای مهار تنش و فعال کردن کانالهای گفتوگو درباره سلاح گروههای مقاومت و آینده روابط آنها با دولت انجام شده است.
با این حال، تعویق پاسخ به معنای عقبنشینی گروههای مقاومت از گزینه نظامی تلقی نمیشود. «اکرم الکعبی»، دبیرکل جنبش النجباء بار دیگر اعلام کرد «گزینه دیپلماسی» با عربستان نتیجهبخش نیست و خواستار «پاسخ نظامی مناسب» در واکنش به شهادت نیروهای الحشد الشعبی شد.
یکی از رهبران این جنبش نیز در گفتوگو با الأخبار تأکید کرد: «پاسخ حتمی است و جایی برای مذاکره یا دیپلماسی وجود ندارد.» وی همچنین تهدید کرد عربستان «درس سختی» دریافت خواهد کرد.
این مقام گفت که برخی میانجیگریها تلاش کردهاند پاسخ گروههای مقاومت را در برابر پرداخت پول متوقف کنند، اما چنین پیشنهادهایی مانع انتقامگیری در واکنش به شهادت نیروهای الحشد الشعبی نخواهد شد.
در همین راستا، برخی رسانهها پیشتر از پیشنهاد پنج میلیون دلار غرامت از سوی عربستان در ارتباط با این حملات خبر داده بودند.
همزمان، برخی جریانهای سیاسی عراق تلاش دارند پرونده حملات اخیر را به پارلمان این کشور منتقل کنند.
«عدی عواد»، رئیس فراکسیون پارلمانی صادقون اعلام کرد درخواستی برای حضور نخستوزیر، وزیران خارجه و دفاع، رئیس سازمان الحشد الشعبی و رؤسای دستگاههای امنیت ملی و اطلاعات در پارلمان ارائه کرده است.
وی همچنین خواستار تشکیل کمیتهای مشترک برای تحقیق درباره ابعاد این حملات شده است.
این تحولات همزمان با واکنش سازمان الحشد الشعبی به اتهامات مطرحشده علیه «فالح الفیاض»، رئیس این سازمان، درباره اطلاع قبلی از حملات عربستان و آمریکا صورت گرفت.
الحشد الشعبی این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است دو روز پیش از حمله، به یگانهای خود درباره ضرورت اتخاذ بالاترین سطح احتیاط و آمادگی هشدار داده بود.