جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی جدید انجام شده از سوی شبکه عبری «کان» از این حکایت دارد که تقریبا یکپنجم صهیونیستهای ساکن اراضی اشغالی (۱۸٪) در ۲ سال گذشته به مهاجرت فکر کردهاند و همچنین یکسوم شرکتکنندگان فردی را میشناختند که در آن دوره زمانی، اراضی اشغالی را ترک کرده بود.
به گزارش ایسنا، طبق این نظرسنجی، ۱۲ درصد از شرکتکنندگان اعلام کردند که نتایج انتخابات پارلمانی پیش رو بر تصمیم آنها در مورد خروج یا عدم خروج اراضی اشغالی تأثیر خواهد گذاشت.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی درباره اینکه آیا موارد خروج از اراضی اشغالی میتواند نگرانکننده باشد یا خیر، نظرات متفاوتی داشتند و تقریبا نیمی از آنها یعنی ۴۶ درصد از شرکتکنندگان نگران این مساله نبودند در حالی که ۴۱٪ گفتند که نگران این مساله هستند.
همچنین پاسخهای طرفداران اپوزیسیون و ائتلاف حاکم به شدت متفاوت بود به این شکل که ۷۰ درصد طرفداران ائتلاف حاکم نگران مساله مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی نیستند، در حالی که ۲۲٪ از آنها ابراز نگرانی کردند، در مقابل نزدیک به ۶۰٪ از طرفداران اپوزیسیون نسبت به این مساله ابراز نگرانی کردند.