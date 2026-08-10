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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
سیاست » اخبار کلی
یادداشت محمدکاظم انبارلوئی؛

 امداد غیبی یا نقص فنی؟!

قق آن دستی که ماجراجویی نظامی آمریکا را در طبس دو با دست «آب» و «گل» متلاشی کرد؛ همان دست اجازه عمل کردن به برخی پرتابه‌ها را نمی‌دهد. این دست باید دیده شود و همین دست است که سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند.

جوان آنلاین: محمدکاظم انبارلوئی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:

۱- میتسوگو سایتو سفیر سابق ژاپن در ایران و عمان و نماینده سابق ژاپن در سازمان ملل اخیرا کتابی در مورد تجاوز اخیر آمریکا به ایران نوشته است به نام «چرا آمریکا از ایران شکست خورده است»

او در این کتاب روی دو مقوله متمرکز شده است:

الف- راهبرد ایرانی‌ها در جنگ نامتقارن

ب- سقوط فناوری محض در ارتش آمریکا

او می‌گوید ؛ ایران با صبر استراتژیک ، ژرفای تاریخی و هویتی و نیز پیکربندی متفاوت در تصمیم‌گیری مثل یک شطرنج‌باز ماهر جنگ را مدیریت می‌کند. او همچنین می‌گوید: تغییر نظام و توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران جزء اهداف اصلی آمریکا بود اما امروز روی باز شدن تنگه هرمز مشغول چانه‌زنی با تهران است. این در حالیست که ابتکار عمل در دست ایران است. ایران از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار علیه آمریکا استفاده می‌کند.

۲- آنچه میتسوگو سایتو به عنوان یک دیپلمات باتجربه به عنوان کسی که در دو سوی خط تیراندازی و مبادله آتش ایستاده برای محققان روابط بین‌الملل مهم است. اما صاحب‌نظران نظامی نظر دیگری دارند.

برای استراتژیست‌های نظامی چند سوال کلیدی مطرح است.

الف: چرا در حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با انبوهی از مهمات عمل نشده روبرو هستیم ، که هرازگاهی مقامات نظامی ایران خبر از خنثی‌سازی آنها می‌دهند.

ب: چرا ناوهای بزرگترین قدرت دریایی جهان در فاصله دو هزار کیلومتری ایران زمین‌گیر شده اند وجرأت نزدیک شدن به آب‌های ایران را ندارد.

ج: چگونه پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا توسط ایرانیان شخم زده شد.

به‌گونه‌ای که امروز سخن از تخلیه پایگاه‌ها و جابجایی تجهیزات نظامی به‌ویژه آواکس‌ها، سوخت‌رسان‌ها و حتی جابجایی هواپیماهای پیشرفته رفته است.

د: آمریکایی‌ها همیشه می‌گفتند؛ هیچ قدرتی در جهان قادر به مقابله با هواپیماهای F۳۵ ما در آسمان نیست. آنها به این فکر نمی‌کردند که ممکن است اف ۳۵ های آنها در زمین مورد هدف قرار گیرند. لذا الان به فکر حفظ آنها در روی زمین هستند.

هـ- رسانه‌های آمریکا فاش ساختند ارتش آمریکا اکنون با کمبود مهمات روبرو هستند، ۸۰ درصد از رهگیری‌های کلیدی موشکی خود را مصرف کرده‌اند. اما ایران با شلیک بیش از ۲۰۰۰ موشک بالستیک تازه حرف از رونمایی موشک‌های جدید می‌کند.

سی بی اس نیوز می‌گوید : آمریکا تقریبا همه موشک‌های دوربرد و موشک‌های دقیق تهاجمی خود را درجنگ با ایران استفاده کرده است.

۳- چینی‌ها کافی است داده های جنگ ایران و آمریکا را به هوش مصنوعی بدهند و پاسخ این سوال که ؛ چند ساعته می‌توانند تایوان را تصرف کنند و به مناقشه نظامی خود با آمریکایی‌ها در این مورد پایان دهند!

پاسخ به این سوالات از سوی استراتژیست‌های نظامی روسیه خالی از فایده نیست. آنها می‌توانند با پاسخگویی درست به این سوالات خود را از جنگ فرسایشی با ناتو در اوکراین نجات دهند به شرطی که غیر از اهرم نظامی از اهرم‌های دیگر استفاده کنند.

اما به نظر می‌رسد پاسخ به سوال اول در مورد «بمب‌های عمل نشده» از حوصله توانایی‌های هوش مصنوعی و هوش طبیعی ناظران نظامی خارج باشد.

انبوهی از بمب های عمل نشده در بمباران‌های وحشیانه تروریست‌های آمریکایی بعید است مربوط به نقص فنی یا بی‌دقتی در تنظیمات ساختن آنها باشد.

آن دستی که تجهیزات نظامی آمریکا را در حمله به طبس با دست «باد» و «شن» در هم کوبید، آن دستی که ماجراجویی نظامی آمریکا را در طبس دو با دست «آب» و «گل» متلاشی کرد؛ همان دست اجازه عمل کردن به برخی پرتابه‌ها را نمی‌دهد. این دست باید دیده شود و همین دست است که سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند.

برچسب ها: کاظم انبارلویی ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
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