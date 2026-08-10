معلمان بازنشسته در استفاده از امکانات رفاهی با شاغلان تفاوتی ندارند

جوان آنلاین: علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در رابطه با تسهیلات بازنشستهها توضیحاتی داد و گفت: معلمان بازنشسته آموزشوپرورش در استفاده از امکانات رفاهی این وزارتخانه از جمله خانههای معلم و درمانگاهها تفاوتی با معلمان شاغل ندارند و معلمان حقالتدریس نیز با تغییر وضعیت همکاری خود، از حقوق کامل و بیمه برخوردار شدهاند.
به گزارش مهر، وی درباره وضعیت معلمان بازنشسته و امتیازاتی که پس از بازنشستگی برای آنان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: معلمان بازنشسته ما در استفاده از تمام امکانات رفاهی آموزشوپرورش، از جمله خانههای معلم و درمانگاهها، هیچ تفاوتی با معلمان شاغل ندارند.
فرهادی افزود: معلمان پس از بازنشستگی از نظر دریافت حقوق، از حقوقبگیران وزارت آموزشوپرورش به حقوقبگیران وزارت رفاه تغییر وضعیت پیدا میکنند و حقوق خود را از صندوق بازنشستگی کشوری که زیرمجموعه وزارت رفاه است، دریافت میکنند، اما از نظر سایر مسائل و موارد رفاهی در آموزشوپرورش، همانند معلمان شاغل هستند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
وی درباره وضعیت معلمان حقالتدریس نیز گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم، معلمان حقالتدریس پیش از این به عنوان نیروهای خرید خدمات و ذیل شرکتهای خصوصی فعالیت میکردند، اما از سال گذشته با مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت، این نیروها از زیرمجموعه شرکتهای خصوصی خارج شدند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر معلمان حقالتدریس، مشروط به ۲۴ ساعت تدریس، حقوق کامل یک کارمند را دریافت میکنند و بیمه و سایر مسائل مربوط به آنها نیز برقرار است.
وی با اشاره به وضعیت این نیروها در تابستان امسال گفت: امسال نیز معلمان حقالتدریس به شرط شرکت در طرح «حامی» یا طرح «تقویت تابستان» حقوق دریافت میکنند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
فرهادی همچنین درباره تفاوت وضعیت استخدامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با سایر نیروهای آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: دانشجویانی که از دانشگاه فرهنگیان وارد مسیر رسمی آموزشوپرورش میشوند، قانون و شرایط استخدامی مشخصی دارند. فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان در زمان دانشجویی، معلم رسمی آزمایشی محسوب میشوند و پس از فارغالتحصیلی و آغاز به کار، به صورت رسمی قطعی میشوند، اما برای استخدام رسمی یا پیمانی در آموزشوپرورش، افراد باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.