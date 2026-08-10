تجاوز رژیم صهیونیستی به «قنیطره» سوریه

رژیم صهیونیستی در ادامه حملات و اقدامات تجاوزکارانه خود، صبح روز دوشنبه به منطقه‌ای در جنوب سوریه تجاوز کرد.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز (دوشنبه) با دو تانک و تعدادی خودروی نفربر نظامی به منطقه «تل ابوقبیس» در حومه قنیطره واقع در جنوب سوریه تجاوز کرد.

به گزارش ایرنا، اخیرا نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به همراه پنج خودروی نظامی وارد روستای «عین زیوان» در استان قنیطره سوریه شدند. نظامیان اشغالگر پس از ورود به این روستا، در داخل آن یک پست ایست و بازرسی ایجاد کرده‌اند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند. همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

علاوه بر استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز ۳۲ بار هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت سوریه در مناطق حومه دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.