جوان آنلاین: سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، طی پیامی انتصاب محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) در شورایعالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفت.
متن پیام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت "دبیری شورای عالی امنیت ملی "و "نماینده رهبری "در این شورا را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
سوابق درخشان جنابعالی در حوزههای فرماندهی سپاه در هشت سال دفاع مقدس، بنیانگذاری سازمان اطلاعات سپاه، دبیری ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و تدوین چشمانداز کشور، نشان از لیاقت و توانمندی های سرشار و کم نظیر آن برادر گرانقدر برای مدیریت موفق در شرایط پیچیده امروز دارد.
در شرایط و وضعیت کنونی که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی ترکیبی و تهدیدات همهجانبه امریکایی صهیونی است، حضور جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی میتواند هماهنگی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، امنیت اقتصادی و سیاسی را با رویکرد مقاومت و حکمرانی امیدبخش متحول سازد.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، تحت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) ، با تمام توان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در چارچوب مأموریتهای شورای عالی امنیت ملی و تحقق منویات رهبری معظم اعلام میدارد.
از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون در خدمت به نظام و انقلاب اسلامی مسئلت داریم.
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا