روسیه: توقف جنگ اوکراین بدون خشکاندن ریشه های آن میسر نیست

جوان آنلاین: گالوزین در مصاحبهای با خبرگزاری تاس که بامداد دوشنبه منتشر شد، اظهار کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده است که بدون از بین بردن ریشههای این بحران، هیچ «توقفی» امکانپذیر نیست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه روسیه افزود: واضح است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کاملا ارتباطش را با واقعیت از دست داده است و سعی در تشدید مناقشه دارد و حتی در میان کشورهایی که کییف آنها را شریک خود میداند، نارضایتی ایجاد میکند.
گالوزین تصریح کرد: حملات وحشیانه به زیرساختهای انرژی غیرنظامی به تنهایی گویای همه چیز است. در ماههای ژوئیه و اوت، نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادها حملات تروریستی آشکاری علیه تاسیسات پشتیبانی از کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) انجام دادند که در درجه اول به منافع اقتصاد قزاقستان خدمت میکند.
وی گفت: ما امیدواریم جامعه بینالمللی، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی که بر رژیم کییف نفوذ دارند و شرکتهای نفت و گاز آنها در CPC سهام دارند، واکنش مناسبی نشان دهند.
گالوزین خاطرنشان کرد، روسیه معتقد است که شرکای قزاقستانی مسکو کاملا درک میکنند که باید با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن مبارزه شود، از این روز، «بهترین راه برای دستیابی به این هدف، مهار فعالیتهای تروریستی رژیم کییف و تضمین صلح و امنیت در اوراسیا با حل و فصل درگیریها در اطراف اوکراین از طریق از بین بردن ریشههای آن است.
قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان سوم مرداد ماه در دیداری با همتای روس خود خواستار توقف درگیری و از سرگیری مذاکره میان روسیه و اوکراین شد.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشتر با رد این پیشنهاد اعلام کرد که با توجه به موضع کنونی کییف، توقف درگیری امکانپذیر نیست و روسیه باید به اهداف خود دست یابد.