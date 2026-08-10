جنبش جهاد اسلامی فلسطین با محکوم کردن مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ۱۵ بندی غزه، انکار آشکار توافق آتش‌بس و مخالفت صریح با طرح آمریکا دانست.

جوان آنلاین: جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مخالفت نتانیاهو با طرح ۱۵ بندی غزه، مخالفت مستقیم و صریح با طرح آمریکا است و نخست وزیر رژیم صهیونیستی به همراه اعضای کابینه این رژیم در تلاش برای دستکاری مفاد آن هستند.

به گزارش ایرنا، جنبش جهاد اسلامی همچنین اعلام کرد مردم فلسطین حق دارند درباره کارآمدی شورای موسوم به شورای صلح غزه و نقش آن سؤال داشته باشد، به‌ویژه اگر این شورا قادر به اجرای توافق نباشد.

این جنبش «نیکلای ملادینوف»، فرستاده عالی شورای صلح غزه را مسئول فراهم کردن زمینه برای نتانیاهو و دولت وی جهت ادامه نقض توافق آتش‌بس دانست.

جهاد اسلامی همچنین دولت دونالد ترامپ را مسئول مهار دولت رژیم صهیونیستی و نتانیاهو دانست و خواستار جلوگیری از ادامه اقدامات این رژیم شد.

اظهارنظر این جنبش ساعاتی پس از آن منتشر می شود که ملادینوف یکشنبه شب تأکید کرد که آنچه ما خواهان آن هستیم، عدم استقرار و انتشار نیروهای ارتش اسرائیل در خارج از «خط زرد» (خط حائل) در نوار غزه است.

وی در تقابل با نیروی مقاومت و خوشایند رژیم آپارتاید تلاویو اظهار کرد، اسرائیل تنها از مناطقی عقب‌نشینی خواهد کرد که خالی شدن کامل آن‌ها از سلاح و تونل‌ها به‌طور رسمی اعلام شده باشد.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که رژیم صهیونیستی همچنان با ادامه نقض آتش‌بس درصدد سنگ‌اندازی در مسیر ورود آن به مراحل بعدی است.

در همین راستا، نتانیاهو با رد طرح ۱۵‌بندی غزه، خروج نیروهای این رژیم از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد.

وی روز یکشنبه اعلام کرد این رژیم تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، از غزه خارج نخواهد شد.

نتانیاهو همچنین گفت تا زمانی که نخست‌وزیر باشد، اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی درباره موضوع خلع سلاح حماس با مقام‌های آمریکایی در حال گفت‌وگو است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد این رژیم با طرح ۱۵‌بندی مربوط به غزه مخالفت کرده است.