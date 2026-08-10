ترامپ مشاور حقوقی کاخ سفید را برکنار کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که «ویل شارف» را به عنوان بالاترین مشاور حقوقی کاخ سفید منصوب کرده و وی از اول سپتامبر (دهم شهریور) کار خود را شروع خواهد کرد.

جوان آنلاین: شارف جایگزین «دیوید وارینگنتون» مشاور حقوقی فعلی کاخ سفید خواهد شد و وارینگتون به بخش خصوصی خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، شارف و وارینگتون هر دو پیش از ورود به کاخ سفید به عنوان وکیل شخصی ترامپ فعالیت کرده بودند.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ویل را خوب می‌شناسم. وی پیشتر در پرونده‌های متعدد از جمله در دیوان عالی در دوره کارزار فاسد و غیرقانونی دولت جو بایدن نمایندگی من را بر عهده داشت.

شارف در حال حاضر به عنوان دبیر ستاد کارکنان کاخ سفید و رئیس کمیسیون ملی برنامه‌ریزی پایتخت فعالیت می‌کند.

شارف در سال ۲۰۲۴ برای تصدی سمت دادستان کل ایالت میسوری تلاش کرد اما ناموفق بود. او از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به عنوان دستیار دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی میسوری خدمت کرد.