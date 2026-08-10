نماینده پارلمان عراق: سلاح مقاومت برای محافظت از کشور حفظ خواهد شد

یکی از نمایندگان پارلمان عراق گفت: سلاح مقاومت برای محافظت از کشور و ممانعت از دست اندازی اشغالگران آمریکایی بر منابع و ثروت‌های آن حفظ خواهد شد.

جوان آنلاین: «مقداد الخفاجی»، نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: سلاح‌ مقاومت تا زمانی که نیاز به آن برطرف شود، یعنی زمانی که دولت بتواند کنترل کامل خود را بر حریم هوایی، زمینی و آب‌های عراق، به دور از هرگونه دخالت خارجی، به ویژه آمریکا، اعمال کند، همچنان باقی خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی و خارجی در عراق باید به شکل کامل و واقعی تحقق یابد و همزمان باید سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی فراهم و توانمندی هوایی تقویت شود تا در برابر هر حمله خارجی از کشور محافظت کند.

الخفاجی تاکید کرد: نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در غیاب بازدارندگی کافی همچنان حریم هوایی عراق را نقض می‌کنند. تجاوز اخیر عربستان و بمباران مقرهای نیروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) و اماکن غیرنظامی در کشور، گواه روشنی بر این موضوع بوده و نقض آشکار حاکمیت عراق محسوب می‌شود.

این عضو فراکسیون حقوق در پارلمان عراق گفت که این فراکسیون به طور فعال در مجلس برای تصویب قانون حشد الشعبی به عنوان یک نهاد امنیتی عراقی تلاش می‌کند.

«ابوحسین الحمیداوی» دبیرکل گردان های حزب الله عراق چندی قبل، درخصوص سلاح این گروه گفت: «متعهد به سلاح مقاومت هستیم؛ نسبت به آن کوتاهی نخواهیم کرد و برای توسعه و افزایش زرادخانه اسلحه خود تلاش می کنیم.»