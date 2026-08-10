سیاستمدار عراقی با اشاره به حمله اخیر عربستان و آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی این کشور (حشدالشعبی)گفت که این حمله با تایید واشنگتن و در راستای در تنگنا قرار دادن دولت علی فالح الزیدی به دلیل نادیده گرفتن نقش ریاض در مسائل خاورمیانه انجام شد.

جوان آنلاین: «ریاض المسعودی» اظهار کرد که عراق نقش عربستان را نادیده گرفت و علی فالح الزیدی نخست وزیر پس از پایان سفرش به آمریکا به عراق بازگشت و سپس به ایران رفت و پایان بخش سفرش هم ترکیه بود که این نادیده انگاشتن عربستان، خشم ریاض را به همراه داشت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آمریکا به عربستان سعودی چراغ سبز نشان داد تا به مقر حشدالشعبی حمله کند تا آن را با اهداف کاملا آشکار به درگیری منطقه‌ای بکشاند.

این سیاستمدار عراقی ادامه داد: الزیدی برنامه سفر خارجی خود را تغییر داد و به جای عربستان سعودی از ایران و سپس از ترکیه بازدید کرد و نقش ریاض در خاورمیانه را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بمباران مقر حشدالشعبی توسط عربستان ابعاد سیاسی دارد که فراتر از جنبه نظامی است و در راستای تلاش های عربستان برای کسب نقش بزرگ در ترسیم و شکل‌دهی به موازنه‌های منطقه‌ای و رهبری ترتیبات جدید در خاورمیانه است.

به گزارش ایرنا، تعدادی از مقرهای سازمان حشدالشعبی در مناطق مختلف عراق سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه گذشته (۶ و ۷ مرداد ماه) هدف حملات مشترک آمریکا و عربستان قرار گرفت.

حشدالشعبی این حملات را تروریستی خواند و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.