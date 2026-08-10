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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید حملات متقابل روسیه و اوکراین؛ ترکیه آماده فروش موشک‌های آمریکایی به کی‌یف

روسیه و اوکراین هم‌زمان با تشدید حملات موشکی در جنگ اوکراین و تداوم درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور از متحدان غربی برای دریافت تسلیحات بیشتر، گزارش‌ها از آماده‌ شدن ترکیه برای فروش موشک‌های اتکمز (ATACMS) به کی‌یف حکایت دارد.

جوان آنلاین: در حملات ۲۴ ساعت گذشته روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ۱۳ نفر کشته و ۹۰ نفر دیگر زخمی شدند. همزمان مسکو نیز از کشته شدن پنج نفر در حملات پهپادی اوکراین به شهرهای روسیه خبر داد.

به گزاش ایرنا، مقامات محلی گزارش دادند که روسیه و اوکراین در شبانه روز گذشته حملاتی علیه یکدیگر انجام دادند که به کشته شدن غیرنظامیان و زخمی شدن بسیاری دیگر از هر دو طرف منجر شد.

ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین پس از حمله گسترده روسیه به کشورش در پیام‌رسان «تلگرام» نوشت: فشار بیشتری چون تحریم‌های جدیدی که مانع از تولید موشک‌های بالستیک توسط روسیه شود لازم است و مردم ما به طور قطع به حفاظت بیشتری نیاز دارند. سامانه های ضد بالستیک، موشک‌های رهگیر برای سامانه های پاتریوت، موشک های هاوک، SAMP/T، NASAMS و همچنین جنگنده‌های اف-۱۶ ما.

به نوشته این یورونیوز، زلنسکی ماه‌هاست از کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده درخواست سامانه‌های پاتریوت بیشتر را داشته است. سامانه‌هایی که به دلیل تهاجم آمریکا علیه ایران کمیاب شده‌اند.

او حتی اعلام کرده است در صورت عملی نشدن درخواستش، به تولید این سامانه‌های مهم در اوکراین روی می‌آورد یا با مجوز ایلان ماسک و استفاده از سامانه‌های ارتباطی ماهواره ای «استارلینک»، حملاتی در داخل خاک روسیه انجام می‌دهد و سکوهای موشک روسیه را هدف می‌گیرد.

کی‌یف همچنین در هفته‌های اخیر حملات پهپادی بسیاری علیه بزرگترین شرکت خرده فروشی آنلاین موسوم به «وایلدبریز» انجام داده و انبارهای آن را در شهرهای مختلف روسیه هدف گرفته است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تا یکشنبه شب، ۱۵۳ پهپاد اوکراینی را از جمله بر فراز کریمه و دریاهای سیاه و آزوف، سرنگون کرده‌اند. براساس اعلام این وزارتخانه در شبانه روز گذشته در نتیجه حملات پهپادی اوکراین، ۵ نفر کشته شدند.

گاردین: اوکراین در آستانه خرید موشک‌های آمریکایی از ترکیه است

براساس اسناد کنگره آمریکا، ۷۰ فروند موشک بالستیک کوتاه برد «اتکمز» (ATACMS) بخشی از یک بسته تسلیحاتی هستند که اوکراین آماده خرید آنها از ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو است. براساس این سند، ترکیه برای فروش این موشک‌های آمریکایی باید مجوز ایالات متحده را داشته باشد. همزمان وزارت امورخارجه ایالات متحده اعلام کرده که آماده صدور مجوز است.

براساس اعلام وزارت امورخارجه آمریکا، ترکیه علاوه بر موشک‌های یاد شده، قصد دارد ۴۷ هزار گلوله توپخانه، ۱۲ سامانه راکت‌انداز چندگانه «ام ۲۷۰» و بیش از دو هزار بمب خوشه‌ای به کی‌یف بفروشد.

این رسانه همچنین افزود: زلنسکی ضمن درخواست از کره جنوبی برای حمایت از پدافند هوایی اوکراین، مدعی شد که تا ۵۰ هزار سرباز کره شمالی در روسیه مستقر خواهند شد؛ رقمی که در مقایسه با ۳۰ هزار سربازی که وی پیش از این در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود، افزایش یافته است.

وی در این خصوص ادعا کرد که کی‌یف برخی موشک‌های کره‌شمالی را در خاک اوکراین پیدا کرده است.

یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین هم در ماه جاری میلادی به رویترز گفته بود یک واحد موشکی کره‌شمالی در غرب روسیه مستقر شده است و احتمالا به ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ پرتابگر برای حمله به اوکراین مجهز می‌شود.

گاردین مدعی شد کره شمالی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۴ هزار سرباز به منطقه کورسک روسیه برای مقابله با نیروهای اوکراینی اعزام کرده بود.

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، ترکیه ، تسلیحات نظامی
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