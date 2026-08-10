نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه یورش‌های گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری، شمار زیادی از شهروندان فلسطینی را بازداشت و با تفتیش منازل و تیراندازی، یک جوان فلسطینی را زخمی کردند.

جوان آنلاین: اشغالگران صهیونیستی صبح امروز در ادامه یورش‌های روزانه خود به مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی، ده‌ها خانه و منطقه مسکونی را مورد حمله و تفتیش قرار داده و دست‌کم ۱۹ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش ایرنا، در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه «بلاطه» در شرق «نابلس»، یک جوان فلسطینی بر اثر اصابت ترکش گلوله از ناحیه پا زخمی و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. در همین حال، نیروهای صهیونیستی ضمن تیراندازی شدید، به شماری از خانه‌های فلسطینیان حمله کرده و آنها را تفتیش کردند. پنج فلسطینی نیز در این عملیات بازداشت شدند. همچنین روستای «مراح رباح» در جنوب استان «بیت‌لحم» نیز از یورش اشغالگران در امان نماند و ۱۰ فلسطینی از این روستا ربوده شدند.

منابع فلسطینی همچنین از یورش نظامیان صهیونیست به روستای «وادی فوکین» و اجبار اعضای یک خانواده به ترک خانه خود در جریان این عملیات خبر دادند.

همزمان، مناطق «حوض سلیمان»، «العبیدیه»، «دار صلاح»، «الشواوره» و «زعتره» در استان بیت‌لحم نیز هدف یورش نظامیان صهیونیست قرار گرفت، با این حال گزارشی از بازداشت در این مناطق منتشر نشده است.

در استان «جنین» نیز نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به محله شرقی شهر جنین و شماری از روستاهای این استان، چندین خانه را تفتیش و سه فلسطینی را بازداشت کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین با حمله به روستاهای «جلبون»، «سیلات الحارثیه»، «یامون» و «یعبد»، ضمن تفتیش منازل، خودروها و عابران فلسطینی را بازرسی کردند.

در رام‌الله نیز نیروهای رژیم صهیونیستی به شهرک «عبود» یورش برده و خانه «محمود شلاتو»، زندانی فلسطینی آزادشده را تفتیش و وسایل او را تخریب و غارت کردند. شلاتو پیشتر حدود ۱۰ سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اسارت بود.

همزمان، شهرک‌نشینان صهیونیست نیز حملات خود را علیه فلسطینیان ادامه دادند. در منطقه «ابونجیم» در نزدیکی بیت‌لحم، شهرک‌نشینان به یک آمبولانس فلسطینی حمله کرده و شیشه‌های آن را شکستند که در پی آن، دو نیروی امدادی هلال احمر فلسطین زخمی شدند.

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به شرق شهرک «بیت دجن» در شرق نابلس نیز به زخمی شدن سه فلسطینی منجر شد. در همین حال، بولدوزرهای نظامی رژیم صهیونیستی ورودی‌های شهرک «یعبد» در غرب جنین را با ایجاد خاکریز مسدود کردند.

این حملات در حالی تشدید می‌شود که جامعه بین‌المللی همچنان در قبال جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه، موضعی منفعلانه در پیش گرفته است.