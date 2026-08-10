کد خبر: 1373421
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

چهارشنبه این هفته خورشید می‌گیرد/ اوج کسوف در اسپانیا

کسوف خورشید گرفتگی کامل در روز ۱۲ آگوست مصادف با چهارشنبه هفته جاری در بخش های مختلف جهان قابل مشاهده خواهد بود. همچنین بارش شهابی برساوشی نیز رخ می دهد.

جوان آنلاین: برای نخستین بار در بیش از ۱۰۰ سال اخیر، یک خورشید گرفتگی کامل در اسپانیا قابل مشاهده است. در کنار آن، بارش شهابی رو به اوج و رژه‌ای از شش سیاره که همگی در یک روز رخ می‌دهند، منظره‌ای بی‌نظیر را برای آسمان‌ رقم خواهد زد.

به گزارش مهر، حوالی غروب خورشید روز ۱۲ آگوست، تاریکی روز بر فراز شبه‌جزیره ایبری سایه خواهد انداخت و همچنین بخش‌هایی از گرینلند و ایسلند نیز شاهد این پدیده خواهند بود، زیرا خورشید، ماه و زمین در آسمان به‌طور کامل در یک راستا قرار می‌گیرند.

خورشید گرفتگی مذکور از نزدیکی قطب شمال آغاز می شود و به سمت جنوب حرکت می کند. کل این فرایند تا دو دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می کشد و پیش درآمدی برای یک نمایش خورشیدی طولانی در سال آینده است که طی آن یک خورشید گرفتگی شش دقیقه و نیمی از اسپانیا تا شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر می گیرد.

درهرحال این رویداد در کل یک ساعت و نیم طول می کشد یا به عبارتی سایه ماه خوشید را در مسافتی معادل ۸۲۶۰ کیلومتر می پوشاند که بخش اعظم آن اقیانوس آرام خالی از سکنه است. حداکثر خورشید گرفتگی کامل در سواحل غربی ایسلند رخ می دهد و هنگامیکه این رویداد به بخش کوچکی از پرتغل و اسپانیا می رسد، مدت زمان آن به حدود یک دقیقه کاهش می یابد. این رویداد دیدنی در مدیترانه پایان می یابد.

همچنین یک خورشید گرفتگی نسبی نیز در آلاسکا و سیبری دیده می شود که کانادا و شمال آمریکا و البته بخش زیادی از اروپا و غرب آفریقا را دربرمی گیرد.

هرچه به مسیر کلیت خورشیدگرفتگی نزدیک‌تر شویم، بخش بیشتری از خورشید پشت ماه پنهان خواهد شد. به عنوان مثال در دوبلین ۹۴٪ و در اسلو، نروژ، ۸۳٪ از خورشید پوشیده می‌شود. در مونترال، ماه حدود ۱۸٪ از قرص خورشید را خواهد پوشاند؛ این میزان در نیویورک به ۹٪ و در نورفولکِ ویرجینیا به ۲٪ کاهش می‌یابد.

استفاده از عینک مخصوص خورشیدگرفتگی کاملاً ضروری است، حتی اگر تنها بخش بسیار کوچکی از خورشید قابل مشاهده باشد.

برای افزودن به این شگفتی کیهانی، روز مذکور با صف‌آرایی شش سیاره از سیارات همسایه‌ در قالب قوسی در آسمان، پیش از طلوع خورشید آغاز می‌شود و با اوج بارش شهابی برساوشی پس از تاریک شدن هوا و در زیر آسمان همراه با ماه نو به پایان می‌رسد.

شهاب‌های درخشان و ردّ نورانی آن‌ها ممکن است درست در هنگام کلیت خورشیدگرفتگی نیز در آسمان دیده شوند و برخی از سیارات و ستارگان پرنورتر نیز در پس‌زمینه قابل مشاهده خواهند بود.

برچسب ها: خورشیدگرفتگی ، اسپانیا ، شهاب باران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار