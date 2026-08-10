جوان آنلاین: برای نخستین بار در بیش از ۱۰۰ سال اخیر، یک خورشید گرفتگی کامل در اسپانیا قابل مشاهده است. در کنار آن، بارش شهابی رو به اوج و رژه‌ای از شش سیاره که همگی در یک روز رخ می‌دهند، منظره‌ای بی‌نظیر را برای آسمان‌ رقم خواهد زد.

به گزارش مهر، حوالی غروب خورشید روز ۱۲ آگوست، تاریکی روز بر فراز شبه‌جزیره ایبری سایه خواهد انداخت و همچنین بخش‌هایی از گرینلند و ایسلند نیز شاهد این پدیده خواهند بود، زیرا خورشید، ماه و زمین در آسمان به‌طور کامل در یک راستا قرار می‌گیرند.

خورشید گرفتگی مذکور از نزدیکی قطب شمال آغاز می شود و به سمت جنوب حرکت می کند. کل این فرایند تا دو دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می کشد و پیش درآمدی برای یک نمایش خورشیدی طولانی در سال آینده است که طی آن یک خورشید گرفتگی شش دقیقه و نیمی از اسپانیا تا شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر می گیرد.

درهرحال این رویداد در کل یک ساعت و نیم طول می کشد یا به عبارتی سایه ماه خوشید را در مسافتی معادل ۸۲۶۰ کیلومتر می پوشاند که بخش اعظم آن اقیانوس آرام خالی از سکنه است. حداکثر خورشید گرفتگی کامل در سواحل غربی ایسلند رخ می دهد و هنگامیکه این رویداد به بخش کوچکی از پرتغل و اسپانیا می رسد، مدت زمان آن به حدود یک دقیقه کاهش می یابد. این رویداد دیدنی در مدیترانه پایان می یابد.

همچنین یک خورشید گرفتگی نسبی نیز در آلاسکا و سیبری دیده می شود که کانادا و شمال آمریکا و البته بخش زیادی از اروپا و غرب آفریقا را دربرمی گیرد.

هرچه به مسیر کلیت خورشیدگرفتگی نزدیک‌تر شویم، بخش بیشتری از خورشید پشت ماه پنهان خواهد شد. به عنوان مثال در دوبلین ۹۴٪ و در اسلو، نروژ، ۸۳٪ از خورشید پوشیده می‌شود. در مونترال، ماه حدود ۱۸٪ از قرص خورشید را خواهد پوشاند؛ این میزان در نیویورک به ۹٪ و در نورفولکِ ویرجینیا به ۲٪ کاهش می‌یابد.

استفاده از عینک مخصوص خورشیدگرفتگی کاملاً ضروری است، حتی اگر تنها بخش بسیار کوچکی از خورشید قابل مشاهده باشد.

برای افزودن به این شگفتی کیهانی، روز مذکور با صف‌آرایی شش سیاره از سیارات همسایه‌ در قالب قوسی در آسمان، پیش از طلوع خورشید آغاز می‌شود و با اوج بارش شهابی برساوشی پس از تاریک شدن هوا و در زیر آسمان همراه با ماه نو به پایان می‌رسد.

شهاب‌های درخشان و ردّ نورانی آن‌ها ممکن است درست در هنگام کلیت خورشیدگرفتگی نیز در آسمان دیده شوند و برخی از سیارات و ستارگان پرنورتر نیز در پس‌زمینه قابل مشاهده خواهند بود.